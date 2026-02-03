Convocarían a la ministra de Salud para avanzar en la ley de médicos residentes

Las declaraciones se dieron tras una reunión con médicos residentes, en el marco del análisis de una posible ley de médicos residentes y la revisión del reglamento actualmente vigente.

Martínez recordó que el trabajo con los residentes se viene desarrollando desde el año pasado, con la participación de universidades, sociedades científicas y autoridades del Ministerio de Salud.

“Estamos revisando el reglamento que hoy está vigente a través del Ministerio de Salud para redefinir los derechos de estos jóvenes que están en formación, que son estudiantes pero también profesionales que ya están trabajando”, explicó la legisladora.

La senadora señaló que este primer análisis se realizó como un “trabajo de laboratorio”, aprovechando el inicio del año y que la siguiente etapa será una convocatoria formal al Ministerio de Salud, junto con la ANEAES y el CONAREM, organismos responsables de la acreditación y organización de las residencias médicas.

Impacto en la calidad del sistema de salud

Martínez sostuvo que la reforma no solo apunta a proteger a los médicos residentes, sino que incide directamente en la calidad del sistema sanitario, en un contexto que calificó como crítico.

“Esto va a impactar en la calidad de médicos que estamos incorporando al sistema de salud, que hoy está en crisis”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre las condiciones de estrés extremo y sobrecarga laboral que enfrentan muchos trabajadores de la salud, especialmente médicos en formación, e insistió en que el problema no puede seguir siendo ignorado.

La legisladora adelantó que el tema será planteado también en la Comisión de Salud del Senado, con la participación de otros senadores médicos y eventualmente legisladores de la Cámara de Diputados.

“El objetivo es llegar a una reestructuración del programa de residencias médicas y de la organización de los servicios de salud. Estamos trabajando por etapas y creemos que vamos por buen camino”, señaló.

¿Reglamento o ley de médicos residentes?

Consultada sobre si es necesaria una ley o si basta con medidas administrativas, Martínez explicó que el enfoque será flexible y progresivo.

En una primera etapa, se apunta a modificar el reglamento, ya que permitiría una implementación más rápida. Sin embargo, aclaró que el reglamento actual no abarca a todas las residencias, como el caso del Hospital de Clínicas, que no depende del CONAREM.

“Necesitamos normas generales para todo el país. Todas las residencias, sin importar la institución, deberían tener las mismas garantías y la misma calidad de formación”, enfatizó.

Si existe consenso político e institucional, el trabajo podría derivar en una ley nacional de médicos residentes. Caso contrario, se avanzará primero con los cambios más urgentes vía reglamentación y luego con el proyecto de ley.

Médicos residentes denuncian abusos y falta de límites laborales

Durante la reunión también habló el Dr. Pablo Gómez, representante del colectivo de médicos residentes y miembro del sindicato médico, quien respaldó la iniciativa legislativa.

Gómez explicó que la propuesta parte de la modificación del reglamento de residencias médicas, el cual presenta falencias estructurales desde hace años.

“No se definen funciones claras ni límites en la jornada laboral del médico residente, lo que da lugar a abusos, arbitrariedades y problemas en la formación profesional”, sostuvo.

El representante de los residentes afirmó que es urgente transformar las políticas de formación médica y el modelo de trabajo asistencial que hoy recae sobre los residentes.

“Este es un debate que debemos iniciar ya, con todas las instituciones involucradas, para construir un sistema que realmente forme médicos en condiciones dignas y con impacto positivo en la salud pública”, indicó.

Finalmente, destacó el respaldo de la bancada de la senadora Esperanza Martínez, señalando que la propuesta puede generar un impacto real tanto en la formación médica como en el sistema de salud pública del país.