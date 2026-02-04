Caja Fiscal: Ejecutivo envió otra versión de la reforma, horas antes de su tratamiento, dice Martínez

La senadora Esperanza Martínez denunció este miércoles que el Poder Ejecutivo remitió una nueva versión del proyecto de la “reforma” de la Caja Fiscal a menos de 20 horas de su tratamiento previsto en la Cámara de Diputados. La parlamentaria expresó que esto impide un análisis serio y responsable por parte de los legisladores.

Lea más: Gobierno y legisladores buscan “punto intermedio” en reforma de Caja Fiscal

A través de sus redes sociales, la parlamentaria sostuvo que ”la urgencia no es por los jubilados ni por la sostenibilidad, sino por cumplir con la agenda de los organismos financieros internacionales, para seguir accediendo a créditos".

En ese sentido, Martínez advirtió que resulta poco probable que los diputados que votarán el proyecto cuenten con tiempo suficiente para estudiar los datos actuariales y las propuestas de los sectores afectados.

Tratamiento inminente en el Congreso

El debate de la reforma de la Caja Fiscal está previsto para este jueves. Antes, se tratará la modificación de la Caja Parlamentaria. La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y su análisis se da en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición y de gremios del sector público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paro simbólico en Poder Judicial ante proyecto de reforma de caja fiscal

Según el planteamiento oficial, el objetivo es corregir las cuatro cajas más deficitarias del funcionariado público, entre ellas la de la Policía Nacional, las fuerzas militares, el magisterio nacional, los docentes y los magistrados judiciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas propuestas generaron una fuerte resistencia, especialmente de los gremios docentes, que advierten sobre un impacto directo en los derechos adquiridos.

Para la senadora Martínez, la forma en que se impulsa el proyecto convierte la reforma en “una oportunidad perdida”, al apurar una votación, “maquillar el problema” y volver a postergar una solución de fondo para la Caja Fiscal.