Gobierno y legisladores buscan “punto intermedio” en reforma de Caja Fiscal

Tras una serie de reuniones que involucraron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), gremios y diversas bancadas, dentro del marco del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, las autoridades confirmaron que mañana, jueves, se avanzará en el plenario con modificaciones claves que buscan suavizar el impacto de la propuesta original.

​El vicepresidente en ejercicio, Pedro Alliana, señaló que el objetivo es evitar un proceso “traumático”.

“Estamos llegando a un punto intermedio entre las propuestas del Ministerio de Economía y las de los gremios. No queremos bajar una línea cerrada, sino construir un consenso que garantice estabilidad y sostenibilidad financiera”, afirmó tras reunirse con el ministro Carlos Fernández Valdovinos.

​Uno de los anuncios más destacados de la jornada fue la decisión de priorizar la reforma de la jubilación legislativa.

Antes de debatir la situación de los funcionarios públicos, la Cámara de Diputados tratará una modificación integral a su propio sistema jubilatorio.

​“La ciudadanía no tiene por qué pagar nuestra jubilación”, sentenció Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja.

​La propuesta busca transformar la caja parlamentaria en un sistema 100% privado, eliminando cualquier transferencia de recursos del Estado paraguayo. Entre las medidas en estudio se encuentran:

​El aumento de la edad mínima para jubilarse.

​El incremento en el porcentaje de aporte de los legisladores.

​Autosustentabilidad total del fondo.

Alliana manifestó que el presidente Santiago Peña tuvo la “valentía política” de abordar un tema que administraciones anteriores evitaron por costo electoral, pero subrayó que los cambios deben ser progresivos.

​Entre los puntos de negociación con el MEF se encuentran la revisión de la edad mínima de jubilación y los porcentajes de aporte, buscando que los ajustes no sean “insignificantes”, pero tampoco inasumibles para el trabajador.

​Sesión extraordinaria

Mañana jueves se tratará primero la reforma de la Caja Parlamentaria en la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Nación.

Pese a los rumores de boicot, Latorre aseguró la presencia de la bancada oficialista.

Además, el Gobierno garantizó la seguridad para los gremios que anunciaron protestas, asegurando que el diálogo permanece abierto.

​El factor IPS: a la espera de Peña

​Consultado sobre la crisis en el Instituto de Previsión Social (IPS), el vicepresidente Alliana prefirió el silencio, indicando que las decisiones sobre cambios de hombres o de rumbo en la previsional serán tomadas personalmente por el presidente Santiago Peña a su regreso al país este viernes.

El Congreso se prepara para un jueves de definiciones que marcará el futuro de la seguridad social en Paraguay.