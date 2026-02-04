Esta es la postura del PLRA sobre la caja parlamentaria y la reforma de la Caja Fiscal

La conducción del PLRA cuestionó la falta de participación ciudadana en el proyecto del Gobierno en torno a la Caja Fiscal y apeló a la igualdad constitucional para poner fin a los privilegios jubilatorios del Congreso. Además, indicaron que están dispuestos a renunciar a privilegios para demostrar que están del lado del pueblo.

“Si bien estamos de acuerdo con la revisión de la carga fiscal, no estamos de acuerdo con cómo está planteando el gobierno. Con la mayoría sin debate y sin que los sectores involucrados o afectados en el futuro puedan haber participado en la elaboración de un proyecto como este”, señaló el presidente del PLRA, Hugo Fleitas.

Atendiendo esos puntos, la recomendación para todos los parlamentarios es que esta carga sea eliminada.

“Con estas reglas creo que no es justo porque el artículo 46 de la Constitución Nacional establece la igualdad en derechos de todos los ciudadanos. Si los parlamentarios con 10 años de estar en el cargo pueden gozar de privilegio, por qué la ciudadanía va a tener que esperar 30 años para acogerse a los beneficios de la jubilación”, mencionó.

Sobre la segunda sesión, que está convocada para tratar la reforma de la Caja Fiscal, la recomendación a los diputados del partido es no acompañar atropellos a la institucionalidad, atropellos a los derechos de la ciudadanía y de que no acompañen este proyecto.

Ante la consulta de qué pasaría si no acatan estos pedidos, el titular del partido fue claro: “Estamos en momentos electorales importantes y cada parlamentario seguramente va a tener ideas o proyectos a futuro y van a pagar las consecuencias, si es que no acatan una decisión que creo que una vez más está al lado de la ciudadanía”.

Por su parte, el diputado Salyn Buzarquis apuntó: “El Congreso tiene que ser el ejemplo, los parlamentarios tenemos que ser los primeros y estamos un grupo de parlamentarios que estamos dispuestos a renunciar al privilegio de la jubilación”.

“Vamos a mostrarle al pueblo paraguayo que el Partido Liberal es un pueblo profundamente comprometido con la situación económica y social de la ciudadanía”, remarcó.

En lo que respecta a la Caja Fiscal, reconoció que eso se tiene que trabajar en un proceso de reforma de las cajas. “Debe hacerse dentro del respeto, debate, análisis y que el proceso sea gradual, no a tambor batiente”, apuntó.

“No vamos a prestarnos al manoseo, no vamos a prestarnos al abuso, no vamos a prestarnos al autoritarismo y mucho menos a las imposiciones”, finalizó.