Peña se jactó de premio por “reformas” y esto respondió la ciudadanía

A través de sus redes sociales, Santiago Peña difundió imágenes del momento en el cual recibía en Dubái el Premio Global a las Reformas Gubernamentales. “Nuestro país fue premiado por encima de 10 naciones por impulsar cambios reales a favor de nuestros compatriotas con reformas que transforman vidas y hoy son un modelo internacional. Sigamos construyendo juntos este país que ya resuena en todo el mundo”, expresó el presidente.

En el mismo video, aparece un fragmento de un discurso brindado frente al Congreso Nacional en el 2024, donde manifestó: “Nunca huimos ni nunca huiremos de los desafíos, por más difíciles que fueran. No me temblará el pulso. Dijimos desde el vamos, será un gobierno de las reformas postergadas”.

Luego, Peña agregó que se siente muy honrado y aseguró que fue totalmente “inesperado” este reconocimiento realizado por el Foro de Gobiernos. Afirmó que el comité evaluó a 10 candidatos y detectaron que nuestro país fue el que hizo el mayor número de reformas.

“Es un aliento para seguir el camino de las grandes transformaciones para que nuestro pueblo, los paraguayos puedan seguir mejorando su calidad de vida”, finalizó Peña en el video.

Algo que omitió Peña es la gran cantidad de cuestionamientos que están recibiendo sus reformas, por ejemplo la de la caja fiscal que será debatida en medio de múltiples protestas.

¿Cómo respondió la gente?

Si bien algunos de los comentarios son de los correligionarios felicitando al presidente Peña, otros aprovecharon para cuestionarle por distintos problemas que aquejan al país mientras él viaja por los Emiratos Árabes.

Varios coincidieron en preguntarle en qué país vive, por desconocer si en Paraguay realmente mejoró la calidad de vida. Le señalaron, por ejemplo, que pese a los números macroeconómicos, la inflación afecta a numerosos hogares.

“Hospitales sin medicamentos y construcción de rutas paradas por deudas, Caja Fiscal quebrada, Petropar en quiebra técnica por precios debajo del costo, depósitos del IPS en un banco insolvente sin garantías reales y asociado al poder, inflación dibujada por BCP”, le citó un ciudadano.

Otros le señalaron que su “bolsillo” y los de sus amigos son los únicos “gigantes”. “El gigante del robo y la corrupción, eso nadie lo puede negar”, le manifestaron.