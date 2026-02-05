Cambios a “jubilación VIP” transmitirán “empatía” a afectados por reforma de Caja Fiscal, según diputado

En un contexto de protestas de gremios del funcionariado público, la Cámara de Diputados se reunirá hoy en dos sesiones extraordinarias para analizar primero una modificación a la ley que regula la jubilación de los parlamentarios y, posteriormente, una reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal).

Los parlamentarios se vieron obligados a convocar una sesión extraordinaria para introducir modificaciones a su propio sistema de jubilaciones ante el malestar que generó en gremios de funcionarios públicos la intención del Parlamento de tratar hoy la propuesta de reforma de la Caja Fiscal que propone el Poder Ejecutivo, que argumenta que es necesario incrementar los aportes y establecer edades mínimas de jubilación para las cajas deficitarias -las de docentes y fuerzas de seguridad– para detener el déficit, que rondaría los 400 millones de dólares.

La sesión sobre la Caja Parlamentaria tendrá lugar a las 8:30, mientras que el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal se llevará a cabo en una sesión que comenzará a las 10:00.

Caja Parlamentaria “completamente privada”

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el diputado oficialista Hugo Meza (ANR, Partido Colorado), uno de los proponentes de la sesión para modificar la Caja Parlamentaria, reiteró que los cambios que se analizan buscan convertir en “completamente privada” a esa caja, “sin un solo guaraní” de aporte del Estado.

“Va a subsistir con el aporte de los afiliados”, dijo.

El diputado Meza explicó que está en los planes aumentar el porcentaje de aporte de los afiliados activos de la Caja Parlamentaria del 22 al 24 por ciento y el de los afiliados jubilados del 11 al 14 por ciento. Agregó que no se incluirá en la Caja a los funcionarios administrativos del Congreso.

Además, añadió, se elevará la edad mínima de jubilación de los afiliados de la Caja Parlamentaria, actualmente de 55 años. La edad exacta aún no ha sido definida, pero existen propuestas de elevar el mínimo de edad a 58, 60 o 65 años.

Y también se introducirá una “reducción sustancial” en los montos que podrán cobrar los herederos de los jubilados y pensionados parlamentarios, del actual 40 por ciento a 25 por ciento, comentó el legislador.

Esas medidas, particularmente el incremento de la edad mínima, buscan transmitir “empatía al reclamo” de los gremios de funcionarios públicos que se verán afectados por la reforma de la Caja Fiscal, dijo el diputado Meza.

Cambios en la Caja Fiscal

Luego de la sesión de las 8:30 tendrá lugar una segunda sesión extraordinaria de la Cámara Baja que analizará cambios a la Caja Fiscal que afectarán a las cuatro cajas deficitarias, cuyos egresos superan a sus ingresos: la de la Policía Nacional y las fuerzas militares, el magisterio nacional (docentes de educación pública), los docentes universitarios y los magistrados judiciales.

Entre las medidas que plantea el Poder Ejecutivo figuran establecer edades mínimas de jubilación -57 años para la jubilación extraordinaria y 62 años para la ordinaria– y elevar el aporte de los afiliados del actual 16 por ciento al 19 por ciento.

En una modificación recientemente anunciada al plan del Ejecutivo se incluye elevar el aporte del Estado a la Caja Fiscal de forma gradual cada año, del 1 por ciento actual hasta el 5 por ciento. Esa modificación salva también del aumento del aporte a las cajas con superávit: la de trabajadores de blanco y funcionarios administrativos de la administración central.

“Detener una hemorragia enorme”

El diputado Meza afirmó que, si bien un “consenso total” es improbable, la modificación “acerca mucho más la posibilidad” de que la reforma tenga un acompañamiento amplio.

Agregó que, si bien los cambios finales fueron consensuados dentro de las esferas del oficialismo, la reforma está siendo “socializada” y dialogada con la oposición.

Añadió que es posible que durante el tratamiento en sesión extraordinaria se introduzcan “pequeñas modificaciones” adicionales al proyecto de reforma, pero afirmó que estas no “cambiarían el espíritu” del mismo.

El legislador oficialista enfatizó que la reforma no solucionará definitivamente los problemas de la Caja Fiscal, sino que simplemente va a “detener una hemorragia enorme, de casi 400 millones de dólares”, dijo que será la tarea de futuros gobiernos “seguir tomando decisiones hasta que las cajas sean totalmente predecibles”.