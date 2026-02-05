Crisis en el IPS: Afara advierte que si Peña no reacciona, la gente lo hará por él

En medio de la creciente crisis del Instituto de Previsión Social (IPS), marcada por denuncias de mala atención, falta de insumos, fallas en equipos que ocasionaron la muerte de asegurados, el senador Juan Afara (ANR, disidente) lanzó una advertencia directa al presidente Santiago Peña: si el Gobierno no reacciona, la gente lo va a hacer.

Consultado sobre los pedidos de renuncia o destitución del presidente del IPS, Jorge Brítez, Afara evitó dar una orden directa, pero remarcó que la responsabilidad es exclusivamente del Ejecutivo.

“Yo creo que esto es una estructura. El presidente de la República tiene que tomar las medidas correctivas que crea conveniente”, sostuvo.

“El Ejecutivo está para corregir lo que está mal”

Afara insistió en que Peña no puede estar ajeno a lo que ocurre dentro del sistema previsional y sanitario más importante del país.

“Uno tiene que sentir lo que pasa, y eso creo que el Presidente lo tiene todo muy claro. Entonces tiene que tomar medidas correctivas donde corresponda”, afirmó.

Al ser consultado puntualmente sobre si la destitución de Brítez debería estar sobre la mesa, el senador fue cauto: “Yo no puedo decirle al Presidente haga esto o aquello. Es el presidente de la República el que debe tomar decisiones. El Ejecutivo está para eso: para corregir lo que está mal, para poner en orden”.

Atención deficiente y falta de humanidad

Afara también puso el foco en las condiciones en las que son atendidos los asegurados del IPS, cuestionando situaciones que consideró inaceptables. “¿Cómo la gente hoy va a ir a decirle a su pariente ‘repárame nomás el aire acondicionado’?”, lanzó, en referencia a las falencias básicas en hospitales y servicios.

Agregó que no se trata de que sólo el sistema sea imperdonable: “No es solamente eso. Ustedes saben todo lo que pasa, la gente que va a muchos servicios. Tenemos que hablar, tenemos que corregir lo que está mal. La gente es humana, tenemos que cuidarla”.

Ante la consulta sobre si el Presidente debería convocar al Consejo del IPS para evaluar la situación interna, Afara volvió a poner la pelota en la cancha del mandatario. “Él tiene que tomar las medidas. Él tiene que tomar las medidas”, reiteró.

Cuando fue insistido si Peña debe reaccionar con urgencia, Afara cerró con una frase que resonó fuerte en clave política: “¿Qué te parece? O si no, van a reaccionar por él”.