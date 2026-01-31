Peña no tocará al titular de IPS por ser útil a sus intereses económicos, dice diputado

El diputado Espínola señaló que hace tiempo está observando la gestión de Jorge Magno Brítez al frente del Instituto de Previsión Social (IPS) consideró que hace tiempo tiene sobrados méritos para ser cambiados, por su “catastrófica” gestión al frente de la previsional, pero este no sería cambiado ya que le es útil a los “intereses” de Peña.

“Actualmente el presidente de IPS no solamente está pasando por una situación de sospecha respecto a los fondos jubilatorios, sino que la infraestructura misma del IPS y el servicio a los jubilados es pésimo. Existen numerosas denuncias de maltrato por parte de los funcionarios a quienes van y solicitan un turno. El IPS está en ruinas actualmente bajo la administración del Sr. Brítez”, cuestionó Espínola.

El mismo considera que, si bien ahora trascendió el caso de un paciente que falleció presuntamente por la falta de mantenimiento a un equipo para procedimiento de hemodinamia (cateterismo), Brítez y sus consejeros hace tiempo están dando la espalda a los asegurados, y están centrados solo en los millonarios fondos de la previsional.

“Muy poco le importa al presidente del IPS brindar un servicio al usuario que aporta para que pueda tener una atención saludable”, ya que “responde a intereses económicos particulares del presidente de la República”, dijo.

En tal sentido, a los consejeros del IPS les reclamó el no plantarse en defensa de los asegurados, cuando “acá hay que levantar la voz cuando se trata de institucionalidad, porque 5 años pasan muy rápido y esto solo le va a perjudicar al Partido de Gobierno, que es mi partido”.

Acotó que a su criterio, Brítez debió ser cambiado hace tiempo, sin embargo, considera Peña lo consideraría útil, en favor de sus intereses propios.

“Yo creo que siempre es importante dentro de un gobierno el cambio de jugadores debido a que esto brinda un nuevo aire al gobierno nacional. Ha sido muy cuestionada a lo largo de todo este tiempo la administración de IPS, no solamente el presidente Brítez, sino todo el Consejo”, consideró.

Respecto a dichos “intereses particulares” del mandatario que acusa Espínola, este hizo alusión a una política agresiva del IPS durante este gobierno para “mimar” con la colocación de sus fondos principalmente en Ueno Bank.

Esta entidad bancaria es parte del grupo Vázquez, encabezado por Miguel Vázquez, que hasta abril del año pasado era uno de los socios comerciales del presidente Santiago Peña en Ueno Holding.

Con pedidos de informes congelados

Durante este receso parlamentario, la mayoría cartista y sus satélites en la Comisión Permanente del Congreso no han permitido la aprobación de pedidos de informes dirigidos al IPS y al Banco Central del Paraguay (BCP) respecto al presunto cambio de reglas en favor de Ueno y otras dudas relacionadas los fondos de la previsional.

En lo que refiere a IPS, Espínola solicitó que especifiquen los criterios para el cambio de sus políticas de depósitos de sus fondos, que anteriormente priorizaban la seguridad, liquidez y solvencia, y actualmente prevalece el criterio de “rentabilidad”.

El legislador sospecha que la previsional cambió su reglamento para favorecer al banco de los exsocios de Peña, y que esto además sería en contravención a las Carta Orgánica de la previsional, que pide sobreponer la seguridad en el manejo de los fondos de los asegurados, por sobre las posibles rentas.

El blindaje a los exsocios comerciales de Peña y mimados del IPS es orquestado, ya que adrede los pedidos de informe son incluidos entre los últimos puntos del orden del día de la Permanente, a fin de facilitar que no se traten por falta de quorum en las dos sesiones que hasta ahora se realizaron.

A esto se suma que esta semana, el legislador también denunció que de manera inédita en su historia, IPS quebró una regla histórica, y sus depósitos en Ueno Bank habría superado la capacidad de garantía de dicha entidad. Ante ellos, Espínola había dicho que “cada vez quedan menos dudas: el IPS modificó su reglamento de inversiones para beneficiar única y exclusivamente a Ueno Bank”.