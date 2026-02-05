Esgaib advierte riesgo electoral para candidatos cartistas en las municipales

“Acá se está arriesgando el futuro de nuestros candidatos. Acá importa más el futuro de la gente que las futuras elecciones”, admitió esta tarde Esgaib durante el debate en la Cámara Baja.

El hijo del diputado, Nasser Esgaib, actualmente busca ser concejal de Asunción en las internas del 7 de junio y municipales del 4 de octubre. Este clan con hijos en entes y embajadas respalda al precandidato cartista para la intendencia de Asunción, Camilo Pérez.

Durante su alocución, Yamil dijo que la reforma de la Caja fiscal era un “acto patriótico” del gobierno de Santiago Peña. “Tratar de salvar a los jubilados para que sigan cobrando el día de mañana su jubilación, porque esto va a colapsar si no se hace”, acotó.

En contrapartida, mintió a la ciudadanía al afirmar que la Jubilación Parlamentaria no recibe fondos públicos adicionales para calzar su presupuesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sostuvo que el proyecto de eliminar la Caja de Jubilaciones del Congreso era una “barbaridad”, “una barrabasada” y “una estupidez inconstitucional”.