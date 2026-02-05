Reforma de caja fiscal: se encontró “solución intermedia”, dice Latorre

Luego de que la Cámara Baja haya dado media sanción al proyecto de Ley de reforma de la caja fiscal, su presidente, el cartista Raúl Latorre, aseguró que esta aprobación fue tras haber alcanzado una “solución intermedia”.

“El espíritu de esta reforma tiene que ver con la búsqueda de que el sistema de jubilaciones pueda sostenerse. La intención fundamental es que todos los jubilados, todos los paraguayos, cuando llegue la edad de compartir con sus hijos, nietos, puedan cobrar su haber jubilatorio”, apuntó.

De igual manera apuntó que el proceso puede ser hasta “doloroso”, sin embargo, a su criterio es “necesario”, ya que supuestamente se alcanzó una “solución intermedia” entre lo que planteaba el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los gremios afectados.

“Entendemos el proyecto de ley que tratamos como parte de un proceso de reforma que busca la sustentación en el tiempo. No son decisiones agradables para nadie, pero son decisiones necesarias. Lo que hemos buscado hacer es una solución intermedia”, reiteró.

Aprobación demuestra “responsabilidad”, según Meza

Por su parte, el vicepresidente 1ro de la Cámara Baja, Hugo Meza, dijo que la media sanción demuestra que los legisladores son “responsables al cuidar lo más preciado que tiene un aportante” a la caja.

Asimismo, defendió el proyecto, ya que según él, va a “detener una enorme hemorragia que se vino haciendo de una forma súper irresponsable” mediante, también coincidente con Latorre, una “salida intermedia”.

También sostuvo que a los jubilados “no se les va a tocar” los derechos adquiridos, ya que la reforma recién entraría en vigencia desde el 2027, por lo que quienes se jubilen en 2026, tampoco deberían verse afectados.

En referencia al rechazo de los docentes y anuncios de que no iniciarán las clases, Meza alegó que “los niños no se merecen ser amenazados de esa manera”.

