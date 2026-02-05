Diputados: estos son los cambios aprobados en reforma de caja fiscal

Con un apurado estudio en particular del proyecto de reforma de la caja fiscal, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta e incluyó unas recomendaciones de la Comisión de Presupuesto.

Según un documento oficial, una de los cambios aprobados fue el establecimiento de un aporte obligatorio a ser aplicado sobre la totalidad de la remuneración imponible del afiliado.

Este punto presentaría la siguiente distribución: aporte del Estado del 5%, a ser aplicado gradualmente y aporte del afiliado, el cual será del 16% para sectores superavitarios y del 19% para sectores deficitarios.

La comisión también dictaminó modificaciones y ajustes en el artículo 12 del proyecto, en lo que refiere a sectores Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales.

Jubilación ordinaria

Conforme a esta última propuesta de la comisión, la jubilación ordinaria queda establecida con una edad mínima de 57 años y un aporte mínimo de 25 años con una tasa de sustitución mínima del 60% al 70% hasta el 85%.

En lo que refiere a la jubilación extraordinaria sería con edad mínima de 55 años y un aporte mínimo de 30 años, con de una tasa de sustitución de sustitución mínima del 60% al 70% y la remuneración base se calculará sobre el promedio de los últimos 10 años.

Asimismo, para el sector de Fuerzas Públicas se establece que tendrán derecho al haber de retiro al cumplir al menos 57 años de edad y 25 años de aporte, mientras que el monto del mismo será calculado sobre el promedio de la remuneración imponible percibida durante los últimos 5 años con la tasa de sustitución del 60% al 70% hasta el 85%.

“Con estos ajustes estos sectores podrán mejorar sus beneficios dentro del sistema de jubilación y cabe mencionar que estas modificaciones son financieramente sostenibles”, detalla la comisión presidida por la diputada María Cristina Villalba.

