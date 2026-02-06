Caja fiscal: reforma “para nada ventajosa”, dice Coordinadora de Magistrados

La propuesta de reforma de la caja fiscal ya tiene una media sanción por parte de la Cámara de Diputados y se espera su futuro tratamiento en la de Senadores. Al respecto, el juez Carlos Hermosilla, miembro de la Coordinadora Salarial de Magistrados, aseguró que la norma es “para nada ventajosa en la familia judicial”.

Al respecto sostuvo que se introducen cambios “demasiado importantes y significativos“, esto sin dejar de lado de que se los considera en una lista de ”gremios laborales deficitarios" por un supuesto déficit que se habría originado entre 2024 y 2025.

“Los brillantes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas nos tildan de deficitarios por estos dos ejercicios fiscales. No tuvieron en cuenta que la familia judicial siempre tuvo superávit en su caja, siempre, eso nos enteramos esta gracias a un asesor a quien nos vimos obligados a recurrir”, precisó.

También alegó que en 2011 hubo un “superávit súper millonario” que ya cubre el déficit que hoy se le atribuye a la “familia judicial”.

Magistrados piden tiempo

Otro punto que detalló Hermosilla es que los magistrados coinciden en un pedido de tiempo prudente para analizar la norma jurídica, esto con la intención de “encarar el problema de fondo”.

“Realmente nos afecta, nos indigna y nos molesta. Venimos pidiendo tiempo desde el primer día laboral del año judicial; venimos solicitando a la clase política el tarto responsable y prudente de semejante norma jurídica por el impacto. Gente del parlamento, acá no debemos esconder nada, no debemos de temer”, acotó.

