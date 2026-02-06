Caja Fiscal: Bachi anuncia reunión con gremios para este lunes

Vía sus redes sociales, el senador Basilio “Bachi” Núñez confirmó que entre la presidencia del Congreso -a su cargo- y en coordinación con el vicepresidente Pedro Alliana, se convoca a una reunión este lunes a las 08:00 para analizar la reforma de la Caja Fiscal.

Según el cartista, se convocará a los “representantes de los sectores afectados” por la propuesta que tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados.

También confirmó que estarán los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Legislación, los senadores Silvio “Beto” Ovelar y Derlis Maidana, respectivamente, al igual que otros representantes de la Cámara Alta.

“El encuentro tiene como objetivo escuchar las inquietudes de los sectores involucrados y avanzar en el análisis de los aspectos vinculados a la mencionada reforma”, asegura Núñez.

Sesión extra por reforma

Otra información que confirmó el presidente del Congreso fue que se remitió a la Comisión Permanente del Congreso un pedido de convocatoria de una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para tratar, entre otros puntos, los proyectos de reforma de la Caja Fiscal y la Caja Parlamentaria de Jubilaciones.

La sesión del Senado sería el martes a las 10:30.

