Caja Fiscal: cartismo presenta pedido de sesión extraordinaria del Senado

En conversación con medios de comunicación este viernes, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), presidente del Congreso Nacional, anunció que fue remitido a la Comisión Permanente del Congreso un pedido oficial de convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores el próximo martes a las 10:30.

Según explicó el senador Núñez, en la sesión extraordinaria se tratarán cuatro puntos, siendo los principales los proyectos de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja fiscal) y el proyecto de modificación de la caja parlamentaria de jubilaciones.

Lea más: Diputados aprueba a los apurones la reforma de Caja Fiscal y endurece requisitos

Los otros puntos que serán tratados en la sesión extraordinaria, según propone el cartismo, son un proyecto de declaración de emergencia penitenciaria que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados a finales de 2025 y distintos pedidos de informes sobre temas varios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El senador Núñez indicó que el pedido de convocatoria lleva las firmas de 11 senadores e indicó que será el presidente de la Comisión Permanente, el senador Colym Soroka (ANR) quien decida la fecha y hora en que será realizada la sesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Audiencia pública el lunes

Afirmó que antes de la sesión extraordinaria se hará una audiencia pública - el próximo lunes – para “escuchar” a los gremios de funcionarios públicos que se verán afectados por la reforma de la caja fiscal. Agregó que el tema también será analizado por las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Senado, y también internamente en la bancada del movimiento oficialista Honor Colorado, antes de la sesión extraordinaria.

En paralelo, el presidente de la Comisión Permanente convocó también para la mañana del martes a los ministros de la Corte Suprema de Justicia para que rindan cuentas sobre las acciones tomadas en torno al caso de estafa masiva “Mafia de los pagarés”, que involucra a jueces y funcionarios judiciales.

Lea más: Caja fiscal: docentes retrucan y advierten con consecuencias electorales al cartismo

La propuesta del Poder Ejecutivo para reformar la caja fiscal incluye el establecimiento de edades mínimas de jubilación en todas las cajas y el aumento del porcentaje de aporte de los afiliados de las cuatro cajas deficitarias: el magisterio nacional (docentes), las fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.

El Gobierno argumenta que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la Caja fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares según el Ministerio de Economía y Finanzas.

En protesta tras la aprobación del proyecto de reforma en Diputados y a la espera de lo que decida el Senado, el gremio de docentes anunció que analiza la posibilidad de ir a huelga a nivel nacional el próximo 23 de febrero, día de inicio de las clases en escuelas y colegios públicos de Paraguay.

Lea más: Caja Fiscal: renuncia en masa de magistrados sería un problema “dramático” para el Poder Judicial, advierten desde la Corte

Además, funcionarios judiciales advirtieron que podría darse una renuncia en masa de magistrados que están próximos a jubilarse, lo que podría generar una crisis en el sistema judicial del país.