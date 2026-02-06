Corte Suprema irá a convocatoria del Congreso pese a maniobra cartista para tratar a las apuradas la reforma de la Caja Fiscal

Ríos aclaró que no todos los ministros podrán asistir, debido a compromisos institucionales previamente agendados, pero remarcó que la Corte no se ausentará del debate.

“Sí van a asistir, no sé todavía cuántos de los ministros. En nuestro caso, con el ministro Santander no vamos a asistir porque tenemos la agenda marcada en el Palacio de Justicia de Paraguarí”, explicó a la Gran 730 de ABC Cardinal.

El ministro detalló que su inasistencia responde a una situación de emergencia en la sede judicial de Paraguarí, donde existen graves problemas de infraestructura, específicamente en el sistema de aire acondicionado.

“Tenemos problemas graves porque el sistema de aire acondicionado… imagínense ustedes lo que es trabajar sin aire acondicionado. Estamos con una situación emergente en Paraguarí”, sostuvo.

Pese a ello, Ríos aseguró que otros ministros sí acudirán, en especial aquellos de la Sala Civil, que lideran el proceso vinculado a los temas a ser tratados, además del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Seguro van a ir los colegas de la Sala Civil, que son quienes lideran este proceso, y seguro también el presidente. No sé quiénes más, pero la Corte va a estar representada en esta situación”, afirmó.

La convocatoria a los ministros de la Corte y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue resuelta por la Comisión Permanente del Congreso, luego de que una sesión extraordinaria quedara sin quorum la semana pasada.

El presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka (ANR), informó que los ministros deberán responder sobre dos ejes centrales vinculados al escándalo conocido como la “mafia de los pagarés”, que afecta a cerca de 35.000 funcionarios públicos y jubilados:

La entrega de todos los resultados de las auditorías realizadas a juzgados, incluidos aquellos informes solicitados por una Comisión Especial que aún no fueron remitidos. Las razones por las cuales la Corte no envió al Ministerio Público todos los informes de auditoría que involucran a jueces y juezas, incluso magistradas recientemente confirmadas, como el caso de la jueza de Paz de Villamorra, Elvira Franco.

Sesión sin quórum y ausencias cartistas

La semana pasada, la Comisión Permanente no pudo sesionar debido a la falta de quorum, luego de que legisladores cartistas y aliados optaran por no asistir.

Entre los ausentes se destacó el vicepresidente de la Comisión Permanente, Néstor Castellano (ANR, HC), además de los secretarios de la Mesa Directiva, como el senador Natalicio Chase y la diputada Betina Aguilera, ambos del cartismo.

También estuvieron ausentes los diputados Esteban Samaniego, José Rodríguez y Juan Manuel Añazco (ANR, aliado cartista), así como el diputado liberal Carlos María López (PLRA). En el Senado, además de Chase, no asistieron Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista) y Patrick Kemper (ANR, HC), quien incluso había aspirado a presidir la Comisión Permanente.

Pese a que tanto senadores como diputados cuentan con suplentes, justamente para evitar la parálisis del órgano durante el receso parlamentario, estos no fueron convocados, lo que impidió el análisis del esquema delictivo denunciado.