Política
06 de febrero de 2026 - 16:48

Quiebre en Honor Colorado: Baruja lanza candidatos en 10 distritos y en otros 8 hay consenso en Paraguarí

El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, unió a su equipo a Danilo Cuevas, hijo del hijo del ex diputado Miguel Cuevas.
El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, unió a su equipo a Danilo Cuevas, hijo del hijo del ex diputado Miguel Cuevas.Emilce Ramirez

PARAGUARÍ. Honor Colorado se divide tras el distanciamiento entre el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y la gobernadora Norma Zárate de Monges. Baruja presentó precandidatos en 10 distritos para las internas partidarias. Mientras tanto, ocho precandidatos de consenso apoyados por la gobernadora buscan la intendencia sin competencia interna.

Por Emilce Ramírez

Baruja oficializó la nómina de referentes municipales que competirán por las intendencias, marcando una ruptura con el equipo político de la Gobernación. La decisión expone la fractura interna del cartismo a nivel departamental y anticipa una disputa interna en casi todos los municipios.

Los precandidatos de Honor Colorado: María Cristina Espínoa (Escobar), Luz Cañete (Carapeguá), Gustavo Brítez (San Roque González), Gilberto Mereles (Acahay), Osmar Galeano (Paraguarí) y Julio Ortiz (Ybycuí).
La lista de precandidatos incluye a Osmar Galeano (Paraguarí), Luz Cañete (Carapeguá), Cristina Espínola (Escobar), Danilo Cuevas (Sapucai), Mario Melgarejo (La Colmena), Gilberto Mereles (Acahay), Julio“Polaco” Ortiz (Ybycuí), Diego Isasi (Quiindy), Gustavo Brítez (Roque González), Gabriel Derene (Quyquyhó).

Los precandidatos; María de la Cruz López(Mbuyapey), César Riquelme (Yaguarón), Andrés Gastón (Ybytymí),Gustavo Martínez (Tebicuarymí),Gabriel Derene (Quyquyhó) y Rodrigo Mereles Cano (Caballero).
En tanto, la gobernadora Norma Zárate de Monges confirmó que acompañará a los candidatos de consenso que desde un principio ha acordado con Baruja en los distritos.

Precandidatos por el Moviemiento HC de Juan Carlos Baruja, Felix Cuevas (Pirayú), Gustavo Martínez (Tebicuarymí), Pedro Penayo (María Antonia), Mario Melgarejo (La Colmena) y Diego Isasi (Quiindy).
Los ocho candidatos de consenso son; Gustavo Penayo (Caapucú), Gustavo Martínez (Tebicuarymí), Pedro Penayo (María Antonia), María de la Cruz López (Mbuyapey), César Riquelme (Yaguarón), Felix Cuevas (Pirayú), Rodrigo Mereles Cano (Caballero) y Andrés Gastón (Ybytymí).

Cuatro de los 8 candidatos de consenso que reciben respaldo de la Gobernadora Norma Zárate de Monges, Gustavo Penayo(Caapucú), María de la Cruz López (Mbuyapey),Gustavo Martínez (Tebicuarymí) y Pedro Penayo (María Antonia).
En los otros 10 distritos restantes la ejecutiva departamental presentará candidatos. Algunos confirmados son Wilson Ramírez (San Roque González), Vicente Caballero (Quiindy), Moisés Espínola (Carapeguá).

Oscar Zárate, precandidato a la intendencia de Paraguarí.
Otros de los precandidatos que van de la mano de la gobernadora son; Óscar Zárate (Paraguarí), Juan Ariel Lilo Monges (Sapucái), Horacio Scapini (Escobar), Sergio Galeano (La Colmena), Gabriel Bordón (Acahay). No tiene definido aún precandidatos en Ybycuí y Quyquyhó, repectivamente.