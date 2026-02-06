Quiebre en Honor Colorado: Baruja lanza candidatos en 10 distritos y en otros 8 hay consenso en Paraguarí

Baruja oficializó la nómina de referentes municipales que competirán por las intendencias, marcando una ruptura con el equipo político de la Gobernación. La decisión expone la fractura interna del cartismo a nivel departamental y anticipa una disputa interna en casi todos los municipios.
La lista de precandidatos incluye a Osmar Galeano (Paraguarí), Luz Cañete (Carapeguá), Cristina Espínola (Escobar), Danilo Cuevas (Sapucai), Mario Melgarejo (La Colmena), Gilberto Mereles (Acahay), Julio“Polaco” Ortiz (Ybycuí), Diego Isasi (Quiindy), Gustavo Brítez (Roque González), Gabriel Derene (Quyquyhó).
En tanto, la gobernadora Norma Zárate de Monges confirmó que acompañará a los candidatos de consenso que desde un principio ha acordado con Baruja en los distritos.
Los ocho candidatos de consenso son; Gustavo Penayo (Caapucú), Gustavo Martínez (Tebicuarymí), Pedro Penayo (María Antonia), María de la Cruz López (Mbuyapey), César Riquelme (Yaguarón), Felix Cuevas (Pirayú), Rodrigo Mereles Cano (Caballero) y Andrés Gastón (Ybytymí).
En los otros 10 distritos restantes la ejecutiva departamental presentará candidatos. Algunos confirmados son Wilson Ramírez (San Roque González), Vicente Caballero (Quiindy), Moisés Espínola (Carapeguá).
Otros de los precandidatos que van de la mano de la gobernadora son; Óscar Zárate (Paraguarí), Juan Ariel Lilo Monges (Sapucái), Horacio Scapini (Escobar), Sergio Galeano (La Colmena), Gabriel Bordón (Acahay). No tiene definido aún precandidatos en Ybycuí y Quyquyhó, repectivamente.