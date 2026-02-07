Corte declara inamovibles a dos ministros del TSJE

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, resolvió hacer lugar a las acciones de Inconstitucionalidad promovidas por el titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González (independiente), y el ministro del organismo electoral César Rossel (PLRA) contra el artículo N° 19 de la ley 609/95.

De esta manera, la máxima instancia judicial declaró inamovibles a ambos en sus cargos hasta los 75 años o hasta que sean removidos por juicio político, status constitucional que también posee los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Son iguales a los ministros de la Corte, afirman

Con relación a las resoluciones a favor de Bogarín y Rossel, los ministros de la máxima instancia judicial: Diesel, Ríos y Santander señalaron que tanto ministros de la Corte como del TSJE no pueden participar en un concurso para conservar su cargo después de cinco años porque esto contraviene de manera explícita lo dispuesto en los artículos 261 y 275 de nuestra Constitución Nacional.

El TSJE tiene tres ministros. El tercero: Jaime Bestard (ANR, HC) ya había sido declarado inamovible en setiembre de 2018 cuando presentó la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la Ley 609/95 “Que organiza la Corta Suprema de Justicia, por consideración que contradice el principio de inamovilidad de los ministros de la Corte”.

El caso de Bestard se había corrido vista a la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien recomendó que se haga lugar al pedido. Luego se analizó que Bestard fue designado como miembro del TSJE el 22 de agosto de 2013 y que correspondía darle la inamovilidad.