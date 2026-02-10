“No pensé que iban a venir”, dice Soroka sobre ministros de la CSJ en el Congreso

La Comisión Permanente del Congreso, encabezada por el senador colorado Colym Soroka, recibe hoy a los ministros de la CSJ, quienes fueron convocados para dar información institucional referente a las denuncias e irregularidades expresadas por las víctimas de la “mafia de los pagarés”.

Al respecto, el legislador apuntó que “no hay otra agenda que podía ser postergada como esta”, por lo que confirmó el encuentro con los representantes del Poder Judicial.

“Ustedes también saben en profundidad los hechos que agobian a un sistema judicial poco creíble en este momento. Yo te soy honesto, no pensé que iban a venir”, comentó.

Asimismo, confirmó que cuentan con un itinerario para conversar con los funcionarios y la intención es que “no nos llenemos de pretexto”, sino, que respondan en un “tiempo prudencial” todo lo referente a informes de auditorías y juzgados que guarden relación con la mafia de los pagarés.

“Muchos casos están encajonados”

Otro punto que mencionó Soroka es que “muchos casos están encajonados, enfriados” porque habría “murmullos de que alguien está ahí detrás congelando las cosas”.

También apuntó que “hay casos que uno no entiende cómo no están interviniendo”, por lo que nuevamente insiste en las respuestas sobre las auditorías y cuál sería la situación con algunos jueces que no son apartados.

“Nosotros no podemos olvidar que tenemos la herramienta del juicio político. El que no esté involucrado, que venga a dar la cara; es ayudar a las víctimas, a dar una salida a las víctimas. Que no nos digan después que no nos llamaron, que no nos pidieron, vamos hasta lo último para que nos entreguen los documentos o pasaría a otra etapa”, acotó.

Entre los ministros que acudieron al Congreso a la hora citada se encuentran el presidente de la CSJ, César Diésel, y la vicepresidenta Carolina Llanes. También se vio a Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera.

