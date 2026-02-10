Paraguay sigue entre los países más corruptos, según ránking internacional

Paraguay volvió a posicionarse como uno de los países más corrupto de Sudamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparency International.

Este informe, que evalúa a 182 países en todo el mundo, otorga a Paraguay un puntaje de 24 sobre 100, la misma puntuación que el año anterior. Esta calificación sitúa al país en el puesto 150 del ranking global.

Los datos muestran un deterioro sostenido en los últimos años. En 2023, Paraguay había alcanzado un puntaje de 28 y ocupaba el puesto 136 a nivel mundial. Desde entonces, la calificación cayó y no logró recuperarse. Los números revelan un retroceso en la lucha contra la corrupción en el sector público.

En la edición 2024 del IPC, Paraguay figuraba en el puesto 149 de 180 países, también con 24 puntos, lo que implicó una variación negativa de cuatro puntos respecto al año anterior. El reporte más reciente confirma la persistencia de ese bajo desempeño.

Venezuela, el país más corrupto de Sudamérica

En Sudamérica, el único país con peor ubicación que Paraguay es Venezuela, que se encuentra en el último lugar del ranking mundial, en la posición 180. Antes de Paraguay aparecen Bolivia, en el puesto 136; Perú, en el 130; Brasil, en el 107; y Argentina, en el 104.

En contraste, los países mejor evaluados de la región son Uruguay, que ocupa el puesto 17 a nivel mundial, y Chile, ubicado en el lugar 31, ambos con puntajes muy superiores al promedio regional.

Dinamarca lidera el ránking

A nivel mundial, el ranking es liderado por Dinamarca, Finlandia y Singapur, considerados los países con menor percepción de corrupción en el sector público. En el extremo opuesto se encuentran Sudán del Sur, Somalia y Venezuela.

El IPC 2025 advierte que la corrupción sigue siendo una amenaza grave en la mayoría de los países. Si bien 31 países lograron reducir de forma significativa sus niveles de corrupción desde 2012, otros 50 empeoraron y alrededor de 100 se mantienen estancados.

El promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42 puntos, y más de dos tercios de los países evaluados obtienen menos de 50 sobre 100.