Salvataje: cartismo y aliados evitan tratar el caso Eddie Jara

El diputado colorado cartista de Central, Néstor Castellano, mocionó ayer en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso la postergación por 15 días del tratamiento del proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a la destitución del cuestionado presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara.

La moción fue aprobada por la mayoría cartista y aliados. El pedido fue ante las inconsistencias señaladas desde la Contraloría General de la República (CGR). El proponente fue el diputado del PLRA y ex Cruzada Nacional Miguel Martínez.

El legislador por Alto Paraná solicitó que su proyecto sea tratado de forma inmediata para exigir la destitución de Jara, pero no prosperó. Aseguró que existen pruebas de irregularidades en su gestión, así como la de su pareja, Johana Vega, diputada colorada cartista por Central.

“Espero que se trate y se destituya a este delincuente disfrazado de político que está robando asquerosamente con su señora Johana Vega. Estos son ladrones de primera clase. Esta clase de político lo que ha hecho mierda la Caja Fiscal”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Martínez señaló que los índices de corrupción en Petropar están comprobados y lamentó que sus anteriores pedidos de informe sobre compras de combustible se rechazaron en varias ocasiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Eddie Jara respondió a la Contraloría sobre sus inconsistencias

Además, el diputado subrayó que mantener a Jara al frente de la entidad es inmoral por el manejo de recursos públicos. “Debe ser destituido inmediatamente por el solo hecho de ser sospechado de corrupto con su señora. No podés mantenerle en un ente que maneja dinero. Eso es ilegal e inmoral y eso es lo que representa este Gobierno”, dijo el parlamentario.

Martínez criticó la reciente baja en el precio de combustibles anunciada por Petropar, pues la calificó de “populismo barato”.

CGR detectó anomalías en Petropar

El año pasado, la CGR detectó llamativos movimientos financieros en las cuentas del presidente de Petropar, entre ellos millonarios pagos en efectivo realizados con tarjeta de crédito, sin una trazabilidad clara.

CGR confirmó que Jara ya presentó este lunes último una serie de documentos con el objetivo de justificar dichas operaciones, los cuales se encuentran actualmente en etapa de análisis técnico.

En ese marco, anunció que remitirá una nota a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para verificar algunas de las alegaciones presentadas por el titular de Petropar.

Lea más: Eddie Jara y Johana Vega habrían pagado US$ 17.000 para alquilar casa en San Ber

Asimismo, el ente aguarda la respuesta de la diputada Johana Vega, pareja de Jara, quien tiene plazo hasta hoy para presentar documentación respaldatoria. Según las estimaciones oficiales, el informe final sobre el análisis de las declaraciones juradas estaría listo aproximadamente en un mes.