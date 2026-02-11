Comisión Permanente “invitará” a presidente de IPS a comparecer la próxima semana

En conversación con medios de comunicación este miércoles, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el senador Colym Soroka (ANR, Partido Colorado), dijo que se extenderá invitación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, para que comparezca ante ese órgano parlamentario.

Representantes de la oposición en la Comisión Permanente -órgano bicameral que cumple funciones legislativas mientras dura el receso parlamentario– han solicitado que se convoque al presidente del IPS para que brinde explicaciones sobre supuestas irregularidades administrativas y del servicio de salud.

El senador Soroka indicó que la invitación a Brítez “está dentro del itinerario para la próxima semana”.

Enfatizó que se tratará de una “invitación” para que el titular del IPS explique cuál será la “próxima etapa” de la previsional y qué herramientas financieras o legislativas necesita el IPS.

“Los últimos sucesos son alarmantes”

La diputada opositora Rocío Vallejo (Patria Querida) dijo hoy que Brítez debe dar explicaciones sobre llamados a licitaciones de la previsional que parecen presentar irregularidades, entre ellas una para un servicio de lavandería y la compra de sábanas por un valor de entre 40 y 80 millones de guaraníes.

También señaló que debe haber explicaciones sobre el nivel de la atención médica que brinda la previsional y el mantenimiento de equipos médicos, luego de la reciente muerte de un paciente del Hospital Central del IPS quien no pudo ser sometido a un procedimiento cardíaco debido a desperfectos en los equipos médicos necesarios.

“Los últimos sucesos son alarmantes”, admitió el senador Soroka, quien añadió que la invitación a Brítez se haría pública durante la jornada de hoy.