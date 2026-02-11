Mafia de los pagarés: legisladores exigen respuestas urgentes a la Corte Suprema y lamentan impunidad de abogados

Durante la reunión, la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, recordó que los primeros pedidos de auditoría fueron realizados en mayo, pero recién seis meses después, entre noviembre y enero, comenzaron a ejecutarse conforme a informes remitidos por la Corte Suprema sobre la mafia de los pagarés.

“Entiendo que una auditoría pueda ser un proceso lento, pero la pregunta es por qué no avanzar con mayor rapidez para dar señales claras de que las cosas están funcionando”, sostuvo la legisladora.

Martínez también puso el foco en las víctimas de usura, falsificación y otros hechos punibles vinculados a la mafia de los pagarés, señalando que muchas causas no son investigadas si no están directamente bajo auditoría o denuncia formal.

La senadora planteó la necesidad de que la Corte realice un inventario completo de las causas, estimadas en más de 35.000 casos, y que estas sean reclasificadas como delitos económicos, para permitir una respuesta más global y efectiva del sistema judicial.

“Esto pasó por nuestras narices y no nos quisimos dar cuenta. Si sabemos que gran parte de los casos están en juzgados y vinculados a este tipo de delitos, ¿por qué no avanzar de manera más efectiva?”, cuestionó.

Sumarios a abogados: “Siguen estafando de manera impune”

Uno de los puntos más cuestionados por los parlamentarios fue la lentitud en los sumarios a abogados sindicados como estafadores. Martínez mencionó casos concretos como el de la abogada Zully Ortiz, quien permaneció un año en sumario y durante ese tiempo habría continuado estafando, y el de Lourdes Amarilla, denunciada por afectar a enfermeras del Hospital de Clínicas.

“Es una caradurez que sigan trabajando y estafando mientras están sumariadas. ¿Por qué los sumarios no son sumarísimos o no se logra la suspensión?”, reclamó.

La senadora relató además el fuerte impacto emocional que dejaron los testimonios de las víctimas: “Después de cuatro horas de reunión con las víctimas de la mafia de los pagarés no pude comer. Las historias son increíbles, como para escribir un libro. Personas con 30 juicios por haber firmado un pagaré para comprar dos licuadoras. Es una condena perpetua”.

Respuesta de la Corte: “No se puede actuar al bulto”

En respuesta, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes explicó que los primeros pedidos de la comisión antimafia de pagarés no prosperaron porque no se detallaron las causas específicas a auditar, aunque aclaró que sí hubo auditorías impulsadas por la Fiscalía y por iniciativa propia de la Corte.

“Todos los días hay actividad relacionada a la mafia de los pagarés impulsada por el Consejo de Superintendencia y la Corte en pleno”, afirmó.

Sobre los 25 abogados con sumarios, Llanes señaló que cada caso debe contar con fundamentos sólidos para evitar acciones legales contra los ministros: “No se puede suspender matrículas sin elementos. Si actuamos sin sustento podríamos incurrir en prevaricato”.

Ramírez Candia reconoce impacto en la imagen del Poder Judicial

El ministro Manuel Ramírez Candia reconoció que el caso afecta seriamente la imagen institucional: “Jueces y funcionarios participaron para materializar esta situación. Tal vez lo que hace la Corte no sea suficiente, pero hace lo que la ley le permite”.

Diferenció entre auditorías de gestión, que implican analizar miles de expedientes y llevan tiempo, y los sumarios administrativos, que ya suman 204 procesos.

Datos oficiales: más de 200 sumarios en curso

Según el informe de la Corte Suprema:

10 magistrados sumariados , 4 renunciaron posteriormente

2 magistrados con suspensión preventiva

1 magistrada destituida por el Jurado de Enjuiciamiento

122 oficiales de justicia sumariados , 16 de ellos suspendidos

11 oficiales de justicia con sanciones de casación de matrícula, 7 de ellos suspendidos

22 actuarios judiciales , 9 renuncias y 2 destituciones

19 ujieres sumariados , 8 renuncias y 1 destitución

28 abogados sumariados, con sanciones que incluyen cancelación y suspensión de matrícula

Todos los antecedentes fueron remitidos al Jurado de Enjuiciamiento y a la Fiscalía, según confirmó la Corte.

Diputado reclamó a ministros reunión secreta con Peña

El diputado Billy Vaesken (PLRA) lanzó un duro reclamo a los ministros de la Corte Suprema de Justicia tras revelarse una reunión no informada en Mburuvichá Róga con el presidente Santiago Peña y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes el año pasado. Para el legislador, el encuentro afecta la credibilidad institucional y profundiza la desconfianza de las víctimas de la mafia de los pagarés.

Vaesken recordó que, cuando ingresó el pedido de juicio político contra ministros de la Corte en la Cámara de Diputados, él mismo salió públicamente a defenderlos, argumentando que no era el momento adecuado.

“Les dije a los periodistas que no era el momento, porque estamos en una situación de copamiento. Hoy todos los organismos extrapoderes están copados por un movimiento que incluso ha secuestrado al Partido Colorado”, afirmó.

Según el diputado, habilitar juicios políticos en ese contexto podía derivar en un mayor debilitamiento institucional. “Si dábamos paso a los juicios políticos, probablemente ese mismo movimiento iba a copar también el Poder Judicial. Eso no iba a ser sano para la independencia de los poderes”, sostuvo.

“No está mal que se reúnan con el Poder Ejecutivo, pero eso debe ser público. Lo que indigna es que haya sido una reunión secreta y, además, con el presidente del Partido Colorado”, cuestionó Vaesken. Para el legislador, este hecho contradice el discurso de institucionalidad y deja a la Corte en una posición incómoda frente a la ciudadanía.

Vaesken vinculó directamente el encuentro secreto con la crisis de credibilidad en torno a la mafia de los pagarés, una de las mayores causas de indignación social en los últimos años. “Después le miramos otra vez la cara a las víctimas de la mafia de los pagarés, nos miramos entre todos y nos preguntamos: ¿qué hace la Corte?, ¿qué es lo que está pasando?”, expresó.

Desde la oposición, aseguró, el mensaje es claro: “Desde este poder del Estado les decimos: cuidemos la independencia de poderes”.