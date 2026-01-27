Mafia de los pagarés: cuestionan silencio de la Corte ante reiterados pedidos de auditorías

Por tercera vez, la Comisión Especial de Investigación de la “mafia de los pagarés”, a través de su presidente, el senador Rafael Filizzola, reiteró a través de una nota al titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, el pedido de informe sobre el estado de tramitación de las auditorías de gestión a un total de 21 juzgados, tanto de la capital como del Este.

Esta nuevo pedido se realizó el pasado 23 de enero de 2026, ante el silencio de la máxima autoridad judicial relacionado al pedido.

Anteriormente, la comisión de la Cámara de Senadores había remitido otros dos pedidos, el primero de ellos el 12 de mayo de 2025, cuando adjuntó el listado de los 21 juzgados identificados y los juicios tramitados en ellos.

El segundo pedido fue hecho el 5 de noviembre, ante la falta de respuesta de parte de la Corte.

Resalta el documento que la comisión hizo una tercera reiteración en vista a que la “respuesta formal sobre el avance, procesamiento o eventuales dificultades vinculadas a dichos requerimientos se encuentra aún pendiente”. En cada pedido hecho, se adjuntó el listado de juzgados a ser auditados.

Juzgados que figuran en listado para auditoría

De acuerdo con lo que se menciona en el escrito de la Comisión remitido a la Corte Suprema de Justicia, las nóminas oportunamente enviadas comprenden causas tramitadas ante los juzgados de justicia Letrada y de Primera Instancia de la Capital.

Es preciso señalar que, mediante una reestructuración dispuesta por la Corte Suprema de justicia, a través de su Acordada N° 1.305/2019, los Juzgados de Justicia Letrada pasaron a integrar los Juzgados de Paz, y los expedientes de juicios de menor cuantía civil y comercial, que estaban siendo tramitados en los primeros fueron redistribuidos a los segundos, a modo de agilizar el proceso.

Entre los juzgados están los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital, así como sus respectivas secretarías; otros de la circunscripción de Alto Paraná; así como un juzgado de Primera Instancia Multifuero (civil, laboral y niñez) de Minga Porã; y varios Juzgados de Justicia Letrada con sus respectivas secretarías.

Hay expedientes tramitados en dichos juzgados entre los años 2013 y 2024.

Eco de las denuncias contra la “mafia de los pagarés”

Refiere en la nota el senador Rafael Filizzola que “los pedidos de auditoría remitidos agrupan causas correspondientes a víctimas que han manifestado de manera expresa su voluntad de que sus respectivos expedientes judiciales sean sometidos a auditorías de gestión jurisdiccional, ante los serios indicios de irregularidades detectados por esta Comisión en el curso de sus trabajos”.

Además de que estas diligencias hechas por la comisión del senado, se dan en el marco de la investidura transitoria con la que cuenta en el marco de la investigación de los hechos relacionados a la “mafia de los pagarés”.

En tal sentido, se resalta que el organismo legislativo tien el “mandato de investigar y describir las modalidades, procedimientos y responsabilidades institucionales asociadas al esquema investigado, lo cual incluye la recolección, sistematización y visibilización de hechos denunciados, así como la solicitud de cooperación a otras dependencias del Estado, en el marco del respeto a la división de poderes y a la autonomía funcional de cada órgano”.

CSJ pide informe sobre abogados implicados en caso mafia de los pagarés

Durante la sesión extraordinaria de la Corte, hecha la semana pasada, el ministro Gustavo Santander Dans destacó que hay muchos abogados que fueron imputados y sumariados como consecuencia de la investigación abierta con relación a la mafia de los pagarés.

Por esta razón, sostuvo que corresponde solicitar informes sobre la situación de todos los profesionales del Derecho y adoptar las decisiones que correspondan con relación a ellos, en una sesión posterior.

Esta moción también fue aprobada por unanimidad.