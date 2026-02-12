Nakayama defiende acuerdos con la UE y EE.UU.

El Poder Ejecutivo remitió el martes a la Cámara de Senadores, aprovechando la sesión extra, dos acuerdos internacionales para su estudio y/o aprobación o rechazo. El primero se refiere al acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y de Estados Unidos de América relativo al estatuto de las Fuerzas Armadas, suscrito en Washington el 15 de diciembre de 2025.

“Yo creo que se tienen que aprobar ambos acuerdos”, expresó Eduardo Nakayama sobre dichos acuerdos. Con relación al entendimiento con Estados Unidos, señaló que se trata principalmente de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado.

Argumentó que la tecnología y el trabajo conjunto han sido claves en la lucha contra el narcotráfico en los últimos operativos en Paraguay. “Hoy la tecnología es fundamental y nosotros no hubiésemos podido lograr algunos avances en la lucha contra el narcotráfico si no hubiésemos tenido en vigencia ciertos acuerdos con los Estados Unidos”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó que “la mayor carga de cocaína que se decomisó en el aeropuerto Silvio Pettirossi se hizo con la ayuda de la DEA”.

Ante cuestionamientos sobre una eventual pérdida de soberanía, consideró que sería una mala interpretación. “Para mí, no. Creo que el combate al narcotráfico requiere de ayuda, de cooperación siempre”, planteó.

El senador añadió que -si bien Estados Unidos actúa en función de sus propios intereses- existen momentos en que ambos países pueden beneficiarse. “No es que ellos van a hacer esto para ayudarnos a nosotros, ellos van a hacer esto para cuidar a la población estadounidense. Pero hay momentos, como en este caso, donde podemos también nosotros sacar un provecho porque estamos alineados en el mismo interés”, señaló en ABC Cardinal.

Acuerdo con la Unión Europea

Sobre el acuerdo con la Unión Europea, el legislador reconoció las objeciones planteadas por el Gobierno respecto a las salvaguardas unilaterales, pero aun así consideró que el análisis es favorable para Paraguay. Señaló que debe primar “la máxima buena fe en este tipo de acuerdos”.

No obstante, planteó que el país enfrenta exigencias en los mercados internacionales desde hace años. “Hoy día tenemos muchas barreras (…) que nos imponen sus reglas o requisitos para poder comprar nuestros productos”, señaló.

Ante ese escenario, manifestó que hay dos caminos posibles. La primera opción es que el productor decida adecuarse a las imposiciones o salvaguardas de cada país de manera independiente y la segunda es cerrar toda la posibilidad con ese mercado.

A su criterio, el acuerdo con la Unión Europea no implica retrocesos. “Con el acuerdo del Mercosur nosotros no tenemos posibilidades de retroceder, sino lo que tenemos es posibilidades y oportunidades”, afirmó. Destacó especialmente el acceso a un mercado “muy grande como el mercado europeo, con un altísimo poder adquisitivo”.

Nakayama insistió en que la clave es la libertad de elegir mercados y estándares según la conveniencia. “Esto es lo que nos da a nosotros es mayor libertad de poder producir. Todo tratado de libre comercio que busque por lo menos levantar las barreras arancelarias, mi apoyo siempre va a tener”, manifestó.

Finalmente, confirmó que acompañará la aprobación de ambos acuerdos cuando sean tratados en el Senado.

