Reforma de Caja Fiscal: FEP pide que reunión con gremios sea pública

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, anunció que participará de la mesa técnica convocada en el marco del debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, pero condicionó su presencia a que la reunión sea de carácter público.

Piris señaló que si bien está dispuesto a dialogar, no considera adecuado que el encuentro sea reservado, como se había mencionado inicialmente. “Voy a participar solo si la reunión es abierta. No debe ser reservada”, expresó.

Lea más: Ovelar convoca a reunión reservada con gremios tras apuro cartista para tratar la reforma de la Caja Fiscal

Al mismo tiempo, pidió que la convocatoria sea reducida en cantidad de participantes. “Debe participar un representante por gremio. Si no, se convierten en meros discursos sin nada constructivo”, sostuvo.

La reunión fue anunciada por el senador Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores. El encuentro está previsto para el miércoles a las 9:00 y contará con la participación de líderes gremiales, integrantes de la Comisión de Hacienda y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ovelar justificó por qué será reservado

Ovelar explicó que el carácter reservado de la reunión responde a la intención de acordar primero una metodología de trabajo con los sectores afectados antes de avanzar a instancias públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cartismo retrocede en caja fiscal por presión de docentes

La convocatoria se da luego de que el cartismo retrocediera en su intención inicial de acelerar el tratamiento del proyecto en el Senado. La reforma, que ya cuenta con media sanción de Diputados, fue postergada hasta el 25 de marzo.

El aplazamiento se produjo en medio de grandes movilizaciones de docentes y otros sectores afectados, que cuestionan el contenido de la iniciativa y exigen mayor participación en su análisis.