Ovelar convoca a reunión reservada con gremios tras apuro cartista para tratar la reforma de la Caja Fiscal

La convocatoria se da luego de que el cartismo retrocediera en su intención de acelerar el tratamiento del proyecto en el Senado, lo que permitió postergar su análisis y abrir un nuevo espacio de diálogo con los sectores afectados en busca de una mejor negociación.

Ovelar explicó que, pese a los avances logrados en las conversaciones mantenidas hasta el 25 de marzo con representantes sindicales y autoridades del Ejecutivo, no se alcanzó un acuerdo definitivo.

“Ustedes son testigos de mi conversación permanente con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; con los líderes de los sindicatos de educación y de las fuerzas públicas. Avanzamos mucho el día martes, pero no llegamos a cerrar con todos los gremios”, sostuvo.

Lea más: Cartismo retrocede en caja fiscal por presión de docentes

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El legislador reconoció que la reunión previa en comisiones -presididas por cartistas- fue insuficiente. Recordó que el lunes se realizó un encuentro de cinco horas y media en las comisiones de Hacienda y Legislación, con presencia del ministro Fernández Valdovinos, pero sin que se emitiera dictamen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Para temas fundamentales como este, es un requisito imprescindible el dictamen. Al no tener ese dictamen, recomendé a los colegas postergar el tratamiento y darnos el tiempo necesario para ir cerrando”, indicó.

Reunión reservada y metodología de trabajo

Consultado sobre el carácter reservado del encuentro del miércoles, Ovelar explicó que la intención es acordar una metodología de trabajo con los gremios antes de avanzar a instancias públicas.

“Hay cuestiones metodológicas que son importantes que hablemos con los gremios. Solamente las cabezas de las diferentes organizaciones, integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado y también del Ministerio de Economía. Va a ser una reunión reservada para ponernos de acuerdo en la metodología del trabajo. Las siguientes reuniones ya van a ser abiertas”, precisó.

El senador agradeció públicamente la confianza depositada por dirigentes como Silvio Piris, Gabriel Espínola, Rafael Resquín y Blanca Ávalos para actuar como articulador entre las partes. “Avanzamos mucho en el transcurso de la mañana, pero no fue suficiente”, admitió tras la postergación del proyecto, el martes pasado.

Lea más: Caja Fiscal: esta es la postura de los docentes tras postergación del Senado

Ovelar señaló que una señal concreta de avance en las conversaciones podría ser destrabar la amenaza de retraso en el inicio de clases, ante las tensiones con los gremios docentes.

“En esa reunión se puede destrabar también, porque esta es una demostración de nuestro interés de ir avanzando en acuerdos con los gremios docentes”, afirmó, al tiempo de destacar que el objetivo es generar condiciones para que el calendario escolar no se vea afectado.

Caja Parlamentaria: tratamiento en paralelo y doble discurso

En un segundo plano, el senador insistió en que cualquier modificación a la Caja Fiscal debe ir acompañada de cambios en la Caja Parlamentaria. “Yo estoy a favor de modificar la Caja Parlamentaria primero. Que se vuelva privada. Y conste que yo soy beneficiado, porque ya tengo cinco periodos. Pero si queremos pedirles a los demás sacrificios, hagamos primero el sacrificio desde casa”, expresó.

Ovelar cuestionó a colegas que, según dijo, mantienen un doble discurso. “Hay mucha gente que viene y te plantea discursos espectaculares en la plaza (en alusión a los senadores disidentes: Mario Varela, Carlos Núñez Agüero y otros), pero oculta que finalmente no quiere la reforma de la Caja Fiscal, porque lo que no quiere es que haya reforma de la Caja Parlamentaria”, sostuvo.

Lea más: Jubilación parlamentaria “nunca debió nacer”, dice titular de Caja Mutual

En ese sentido, abogó porque ambas reformas se traten en paralelo y en simultáneo. “La Caja Parlamentaria ya no debe depender nunca más de un solo guaraní del Presupuesto General. Si eso implica una capitalización individual, yo estaría de acuerdo”, afirmó.

El legislador, con 22 años de trayectoria en el Congreso y miembro de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, reiteró su disposición a seguir articulando el diálogo con los gremios para avanzar en un acuerdo que permita encauzar la reforma sin “atropellar derechos”, pero con decisiones que —según señaló— den autoridad moral al Parlamento para impulsar cambios estructurales.