Buscan fortalecer al PLRA para que “un liberal” encabece la chapa presidencial en 2026

Tras la confirmación de los candidatos para las próximas elecciones internas del Partido Liberal, Ricardo Estigarribia señaló que decidió no presentarse para dar la oportunidad a otros líderes partidarios de integrar el Directorio. Indicó que varios correligionarios de su movimiento desean formar parte y decidió no involucrarse en ningún cargo partidario y apoyar a Alcides Riveros como presidente del PLRA.

Estigarribia aseguró que el movimiento cuenta con una amplia base territorial y dirigencial. “Tenemos la credibilidad del 85% de los intendentes actuales que están acompañando este movimiento. Presentamos candidaturas en el 100% de los municipios del país. Tenemos 16 diputados, senadores, los dos gobernadores, más de centenares de presidentes de comités y convencionales”, sostuvo.

Lea más: Asunción: Sole Núñez empieza campaña en compañía de Estigarribia

Según indicó, esta estructura busca devolverle credibilidad y apertura al partido. “Estamos construyendo esa plataforma y esa credibilidad que el Partido Liberal necesita hoy en día para enfrentar unas elecciones”, remarcó.

En ese contexto, insistió en que buscan fortalecer al PLRA para las próxima presidenciales. “Estamos trabajando en eso, dentro de nuestro movimiento”, expresó en ABC Cardinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Autoritarismo en el PLRA

El dirigente liberal también habló de la necesidad de un cambio de rumbo interno en el Partido Liberal. “Tenemos dos modelos diferentes: el modelo autoritario, que nos llevó a fracasar tres elecciones consecutivas y esta última fue calamitosa, y una presidencia en la cual queremos apuntar a la renovación”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre ese concepto, aclaró que la renovación no significa solamente el cambio de dirigentes tradicionales dentro del partido, en todos los movimientos. “La renovación es en mente y en actuación y también en consenso con todas las ideas que podemos proponer”. señaló.

En otro momento criticó duramente la conducción del partido durante la presidencia de Efraín Alegre. Según Estigarribia, el liderazgo de Alegre no solo debilitó al partido internamente, sino que también afectó su capacidad de respuesta frente a la ciudadanía. “Desde que fue presidente del partido, el partido vino barranca abajo”, afirmó.

Lea más: Estigarribia cuestiona el uso partidario de servicios públicos

El dirigente del movimiento Nuevo Liberalismo sostuvo que la estrategia de Alegre generó un ambiente de exclusión dentro del PLRA. “Quince años ya no nos funcionó este sistema autoritario. Necesitamos liberar el partido”, señaló.

Señaló que el modelo autoritario implementado por el expresidente contribuyó a fracasos consecutivos en elecciones, debilitando tanto la estructura como la credibilidad del PLRA. Por ello, afirmó que necesitan abrir el diálogo dentro del partido para recuperar el liderazgo.

Lea más: Alcides Riveros y Éver Villalba chocan para presidir el rumbo del PLRA: esto dijeron

Finalmente, señaló que están abocados a fortalecer el PLRA de cara a las próximas municipales. “Vamos a trabajar para ganar la mayor cantidad de intendencias posible este año para así preparar la plataforma real que en el 2026 un liberal o una liberal pueda encabezar una chapa presidencial”, sentenció.