Reforma de caja fiscal: docentes piden reunión a puertas abiertas en el Senado

Un grupo importante de docentes nucleados en una intersindical afirmó que desean participar de la reunión convocada para este miércoles 18 de febrero en la Cámara de Senadores para abordar la reforma de la caja fiscal.

Sin embargo, los educadores aseguran que solo van a asistir al encuentro si este se desarrolla “a puertas abiertas y es transmitido por el canal del Senado”, es decir, para ellos es una condición necesaria para demostrar “transparencia y sentido de participación de la población afectada” en un tema que recuerdan que es “sensible” para la vida de miles de trabajadores a nivel país.

“Nuestro propósito es que la mesa a ser instalada tenga la seriedad, trascendencia y credibilidad que requiere; y prevalezca en todo tiempo en los eventuales consensos el interés y los derechos que deben ser garantizados a jubilados y aportantes”, agregan.

La Cámara de Senadores convocó a los docentes para una mesa técnica, el miércoles 18 de febrero a las 9:00, para tratar el proyecto de ley de reforma de la caja fiscal.

Inicio de clases y caja fiscal

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris -uno de los firmantes de la nota-, confirmó que fueron convocados por la Cámara Baja para la mesa técnica.

Asimismo, mencionó que el inicio de clases del 23 de febrero podría definirse en este encuentro, pero dependerá de que se tengan avances, según los gremialistas.

