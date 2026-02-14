Arnoldo Wiens tras su imputación: “El poder se siente amenazado y usa a la Justicia”

Arnoldo Wiens, precandidato a presidente de la República por la disidencia colorada, usó sus redes sociales para pronunciarse luego de que la Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas en el marco del fallido metrobús.

Lea más: Sorpresivo giro de la Fiscalía en el caso metrobús: imputan a Wiens y piden sobreseimiento de Jiménez Gaona

Para Wiens, no hay duda de que la Justicia está siendo usada de herramienta por sus adversarios políticos en una operación de persecución que en su momento ya alcanzó a Mario Abdo Benítez y a Miguel Prieto, resaltó.

El garrote político: la justicia a merced del poder.



Quieren ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas. El poder, al sentirse amenazado, recurre a la justicia como herramienta para imponer lo que ya no puede conquistar democráticamente.



Ya veníamos advirtiendo y hoy se… — ArnoldoWiens (@ArnoldoWiens) February 14, 2026

Wiens, quien en 2018 -en su carácter de ministro de Obras Públicas- dispuso la suspensión de las obras y su posterior demolición, dijo que “las decisiones que fueron tomadas en su momento fueron para proteger el dinero de la gente y evitar que un conflicto siga generando desempleo, dolor y muertes". En ese sentido, afirmó que sus representantes legales ya se están haciendo cargo del caso.

Lea más: Fallido metrobús: juez otorga sobreseimiento provisional a Ramón Jiménez Gaona

La imputación contra Wiens fue presentada por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes en paralelo solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, extitular de la cartera durante el gobierno de Horacio Cartes.

Una “extraña” actuación del Ministerio Público

La doctora Cecilia Pérez, quien ejerce la representación de Wiens, calificó de “extraña” la actuación de la Fiscalía que primero se ratificó en la acusación (contra Jiménez Gaona) para luego rectificarse y allanarse al pedido de sobreseimiento. En ese marco, la profesional apuntó al agente Giovanni Grisetti, quien en el pasado firmó la imputación contra Mario Abdo Benítez sin haber leído el documento, señaló.

No aceptarán el “manual cartista”

Pérez dijo que en este caso habrá una defensa real y no se dará paso a la negociación política. “Nadie va a agachar la cabeza” añadió. Consideró que se trata de un ataque político en el marco de la interna partidaria y fue contundente al señalar que su equipo no trabajará con miedo ni amedrentamiento. "No vamos a aceptar este manual cartista, nosotros vamos a seguir firmes", resaltó la abogada.