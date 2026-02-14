Lo que dijo Mario Abdo Benítez tras la imputación de Wiens

Arnoldo Wiens es precandidato presidencial por Colorado Añeteté, movimiento liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez. Tras su imputación, el exmandatario expresó su solidaridad y cuestionó a la Justicia.

“La imputación de Arnoldo Wiens, un hombre honesto y trabajador que ha servido a la patria, es un capítulo más de la derrota del derecho y de la justicia en nuestro país”, sostuvo.

Abdo Benítez aseguró que esa imputación es una demostración de que el oficialismo está “convirtiendo la justicia en un aparato de persecución contra quienes se les oponen, contra quienes quieren un Paraguay para todos y no para unos pocos”.

“Nos quieren silenciar. Les molesta que digamos la verdad”, sentenció tras expresar su apoyo y solidaridad.

Sorpresivo giro en caso Metrobús

En la madrugada de este sábado se dio a conocer que los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti llamativamente solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, extitular de la cartera durante el gobierno de Horacio Cartes y quien dio inicio a las obras del Metrobús.

Paralelamente, los fiscales formularon imputación contra el exministro del MOPC Arnoldo Wiens, por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas.

La Fiscalía lo acusa de suspender los trabajos del Metrobús en el 2018 y demoler las estaciones edificadas por el Gobierno de Cartes.

En su defensa, Wiens dijo que “las decisiones que fueron tomadas en su momento fueron para proteger el dinero de la gente y evitar que un conflicto siga generando desempleo, dolor y muertes".