PLRA ratifica respaldo a Soledad Núñez, pero no cierra la puerta a Johanna Ortega

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Hugo Fleitas, resolvió hace meses acompañar la precandidatura a la intendencia de Asunción de Soledad Núñez (Alternativa Asunción).

Sobre esta decisión, Fleitas indicó que se basó en mediciones internas que la posicionan como la figura con mayor preferencia ciudadana. Sostuvo que la elección responde a un proceso partidario legítimo y no implica un rechazo hacia la diputada Johana Ortega, quien también busca liderar el bloque opositor para las próximas elecciones en la capital.

“Estamos muy confiados en que va a ser el resultado, pero si es otro no tendríamos problemas en acompañar a la candidatura de la diputada Ortega, una excelente candidata en este caso, pero la preferencia de la dirigencia capital ha sido otra y esperemos que sea ese el resultado.

En lo que respecta a las listas para concejalía, señaló que serían tres. “Una sería la más fuerte porque están cuatro de los cinco concejales que van a buscar la reelección y una lista en la que están otras figuras importantes”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asunción: ¿por qué el PLRA apoya a Sole Núñez y no a Johanna Ortega?

“Pero son tres o cuatro las listas que van a apuntar por estas internas para definir la lista oficial del partido que es la que va a competir el 4 de octubre”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, Fleitas se refirió a los cuestionamientos que existen sobre algunos consejales y dejó en claro: “En octubre, el afiliado va a tener la posibilidad de optar por una de las 24 candidaturas que va a presentar el PLRA”.

“La gente va a castigar o va a premiar en este caso la función que ha desempeñado cada uno de estos 4 condenales que están buscando la reelección”, finalizó.