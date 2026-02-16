Tras imputación, Wiens no frena su campaña y reúne apoyo de los suyos

Luego de que a altas horas de la noche del viernes se diera a conocer la imputación contra el exmininistro de Obras Públicas del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, aspirante a la presidencia de la República en 2028 por Colorado Añeteté, varios de sus aliados se pronunciaron no solo en apoyo al candidato, sino a su tesis de que la causa penal se trata de una “persecución política” con el fin de bajarlo de la carrera presidencial.

“Mi querido amigo y compañero Arnoldo Wins, que este momento no te haga olvidar quién sos, ni todo lo que construiste con esfuerzo, valores y convicción. La historia está llena de personas que, por mantenerse firmes atravesaron pruebas difíciles y salieron fortalecidas”, dedicó en un posteo en redes sociales el actual presidente de la Comisión Permanente del Congreso, senador Colym Soroka (ANR, independiente).

El legislador, que no integra formalmente el abdismo pero acompaña la candidatura de Wiens, acotó: “ratifico mi confianza en tu integridad, tu lucha, y tu amor por nuestra nación. Recorda que la verdad va aprevalecer siempre”.

Por su parte, el senador abdista Mario Varela sí se enfocó en más en cuestionar la imputación por parte de la Fiscalía, que además pretende responsabilizar a Wiens por el fracasado proyecto del Metrobús, eximió al exmnistro del Gobierno de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona.

“Nuestra solidaridad y apoyo absoluto al compañero y amigo Arnoldo Wiens rechazando enérgicamente la utilización del sistema de justicia con fines políticos, abogando por un estado de derecho pleno y que las instituciones de la República garanticen y funcionen conforme a la Ley y no en función a poderes fácticos y económicos”, señaló Varela.

El mismo remató exigiendo “no más a la persecución política a ningún paraguayo”.

Ayer en al menos en redes sociales Wiens se mantuvo activo, compartiendo actividades con candidatos municipales en Caacupé (encuentros desarrollados en la semana) y hoy pretende acompañar la inscripción de precandidatura a la intendencia de Asunción del diputado Daniel Centurión.

Centurión también es otro de los que se pronunció hasta “incrédulo”, diciendo que la imputación es fruto de la “perversa instrumentación de la justicia en su máxima expresión” y que hasta quería creer que se trata de una “falsa información”.

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) también con una causa abierta tras haber sido denunciado por Horacio Cartes, le escribió a Wiens: “Estamos juntos Presidente”.

Cartistas en silencio por ahora

Incluso habiendo pasado un par de días de la imputación al precandidato presidencial de Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, desde el cartismo se impuso el silencio hasta ahora.

Empezando por los presidentes de ambas Cámara del Congreso y miembros del Comando Político de Honor Colorado, el senador cartista “Basilio Bachi” Núñez y el diputado de HC, Raúl Latorre, optaron por omitir por ahora el tema.

El silencio también se extendió a otros cartistas que suelen ser bastante verborrágicos, que ahora se mantienen al margen, o están enfocados en la inscripción de candidaturas.

Suman caso con tufo a uso de entes como “garrote”

El llamativo giro en la causa conocida como Metrobús, donde el exministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona, pasó de acusado a sobreseído para luego ir tras su sucesor en el cargo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y precandidato presidencial por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, es apenas el último de varios dudosos procesos contra disidentes y opositores.

Otro caso que se tornó muy evidente fue contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), que tras un inédito procedimiento de intervención iniciado por la Contraloría, ya que hasta esa vez nunca se hacía sin iniciativa de la Junta Municipal.

El tiro les salió por la culata, ya que en la elección para sustituir a Prieto, ganó por una diferencia apabullante el candidato de Yo Creo, Daniel Pereira Mujica.

A modo de intentar disimular, también iniciaron una intervención contra el exintendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, pero a este lo forzaron a renunciar para evitar elecciones para elegir a su reemplazante.

En otro caso reciente, tras un discurso del presidente de la República, Santiago Peña, atacando al intendente de Caaguazú, José “Papu” Ríos (PLRA), rápidamente la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) abrió una investigación sobre un complejo recreativo perteneciente a su familia.

También, el pasado 14 de febrero se cumplieron dos años de la expulsión de la senadora Kattya González (Ex Partido Encuentro Nacional) del Senado, mediante un proceso de pérdida de investidura que los propios cartistas admitieron se decidió en el Comando Político de Honor Colorado.

La misma había sido acusada de supuestamente avalar casos de planillerismo de funcionarios a su cargo, algo que la Fiscalía desestimó posteriormente.

González accionó ente la Corte Suprema de Justicia contra su expulsión, pero sigue aguardando hasta ahora un respuesta.

Otro caso con fuerte tufo a injerencias políticas es la causa por supuesta filtración de datos secretos abierta en base a una denuncia del expresidente de la República y actual titular de la ANR, Cartes, contra el exmandatario Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) y otros 7 exfuncionarios del gobierno anterior.

La Fiscalía admitió la imputación contra estos, pese a que quedó evidenciado que uno de los fiscales de la causa, Aldo Cantero, recibía instrucciones vía mensajes de texto del abogado de Cartes, Pedro Ovelar.

La acusación también fue controversial, ya que los fiscales Silvia González y Christian Benítez, a menos de 24 horas de asumir la causa, solicitaron elevar a juicio el caso.