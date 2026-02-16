Fiscal que imputó a Wiens niega que la medida tenga motivaciones políticas

La semana pasada, el Ministerio Público - representado por los fiscales Yeimi Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva - presentó una imputación contra Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y actual precandidato a la Presidencia de la República por la disidencia del Partido Colorado (ANR) - por supuestos delitos de lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco de una causa relacionada al fallido proyecto de metrobus en el Área Metropolitana de Asunción.

El argumento de la Fiscalía es que Wiens, durante su periodo como ministro de Obras – en el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) - causó al Estado un daño patrimonial de casi 7.000 millones de guaraniés con decisiones que tomó sobre el proyecto del metrobús, incluyendo modificaciones al contrato con la empresa adjudicada con las obras, Mota Engil; y la destrucción de estaciones que ya habían sido construidas.

En contraste, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del predecesor de Wiens en el Ministerio de Obras, Ramón Jiménez Gaona, bajo cuya administración fue iniciado el proyecto del metrobús, durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Lea más: Fiscalía ignora que firma contratada por Jiménez Gaona desató la crisis del metrobús

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La construcción de infraestructura relacionada al metrobús sufrió constantes retrasos y dificultades durante la gestión de Jiménez Gaona, pero el Ministerio Público argumenta que eso no se debió a una “gestión dolosa” del mismo, sino a factores externos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Fuera de toda discusión política”

En conversación con ABC Cardinal este lunes, la fiscal Yeimi Adle dijo que la imputación que firmó se basa en la “destrucción de las estaciones del metrobus y la realización de obras no contempladas en el contrato (con Mota Engil)” contempladas en un acta de entendimiento suscrita por esa empresa y el Ministerio de Obras en octubre de 2018, además de “la no continuidad de la obra a pesar de varios informes técnicos, pericias y opiniones de expertos que señalaron que la obra debía continuar”.

“Para nosotros, la no continuidad de la obra y la destrucción de estaciones produjeron perjuicio patrimonial al Estado”, subrayó la agente del Ministerio Público.

Video: Wiens vincula su imputación con reunión secreta de Peña con ministros de la Corte Suprema

Wiens afirmó que la imputación en su contra es un intento de persecución política orquestado por el oficialismo cartista que, según su hipótesis, busca instrumentar el Poder Judicial para frenar su precandidatura presidencial.

El exministro de Obras planea pugnar por la candidatura de la ANR a la Presidencia de la República, en nombre de una de las facciones disidentes del Partido Colorado, en las elecciones internas coloradas previas a los comicios generales de 2028.

Lea más: Causa contra Arnoldo Wiens es una “patraña jurídica”, dice abogado

Al respecto, la fiscala Adle manifestó que su labor “está completamente fuera de toda discusión política” y dijo que se trata de “una discusión jurídica conforme a hechos y pruebas que tenemos en el cuaderno de investigación fiscal”.

Investigan a Wiens desde 2023

Añadió que Wiens está al tanto de la investigación hacia su persona desde 2023 y que sus abogados tienen copias del cuaderno fiscal.

“Tenemos sospechas y evidencias suficientes que nos llevaron a tomar esta determinación”, insistio, y enfatizó que la decisión no fue “apresurada y sin documentos”.

Lea más: Metrobús: sospechas ya recaían sobre Wiens desde el 2023

Los delitos por los que la Fiscalía imputó a Wiens, lesión de confianza y daño a obras construidas, tienen expectativas de prisión de cinco años cada una, explicó la fiscal.