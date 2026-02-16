Causa contra Arnoldo Wiens es una “patraña jurídica”, dice abogado

Sergio Coscia, en su carácter de abogado de Arnoldo Wiens, afirma que la imputación contra el extitular del MOPC por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas en el marco del fallido metrobús es una “patraña jurídica”. El exprocurador de la República niega que se haya destruido una obra ya pagada y en ese sentido asegura que todo se realizó en el marco de un correcto proceso de rescisión por incumplimiento de contrato por parte de la firma Mota Engil.

Lea más: Video: Wiens vincula su imputación con reunión secreta de Peña con ministros de la Corte Suprema

“Terminada la relación contractual no quedaba otra solución que rehabilitar la calzada para circulación”, dijo Coscia al asegurar que los materiales fueron reutilizados para la construcción de hospitales en el marco de la emergencia por covid y todo ello consta en un inventario, agregó. En ese sentido, afirma que no hubo daño patrimonial, ya que se le dio uso a algo que ya era del Estado por haberse pagado. “Se pagó bien, se pagó mal o se pagó de más antes de que lleguemos, esa es otra discusión”.

Dijo que tienen elementos para responder a la imputación, pero el proceso judicial será largo. “Una causa judicial en Paraguay puede durar 10 años, porque todo depende del cristal con que miren estos fiscales y quién es el que les muestra el espejo”.

Lea más: Arnoldo Wiens tras su imputación: “El poder se siente amenazado y usa a la Justicia”

¿Se podía usar materiales del metrobús para construir otra cosa?

Si bien la ley por la que se aprobó la construcción del metrobús blinda los fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según Sergio Coscia, una vez rescindido el contrato con Mota Engil, el Estado estaba habilitado a usar los materiales por los que había pagado y todo se hizo conforme a derecho, aseguró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy