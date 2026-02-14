Video: Wiens vincula su imputación con reunión secreta de Peña con ministros de la Corte Suprema

En reacción con el anuncio de su imputación por parte del Ministerio Público en el marco de una causa relacionada al fallido proyecto de construcción de un sistema de metrobus en el Área Metropolitana de Asunción, el exministro de Obras Públicas y precandidato colorado disidente a la Presidencia de la República Arnoldo Wiens publicó hoy un video en redes sociales en el que vincula su imputación a la polémica reunión secreta que tuvo lugar entre ministros de la Corte Suprema de Justicia y el presidente Santiago Peña a finales de 2025.

Se trata de imágenes de un discurso que Wiens dio durante un acto político el pasado 11 de diciembre, poco después de que se revelara que seis ministros de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron una reunión con el presidente Peña - con supuesta presencia del expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes – que no fue comunicada al público.

Durante su discurso, Wiens señaló “versiones” que hablaban de que durante la reunión quedó acordado imputarlo a él, además de enviar a prisión al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), quien lidera una de las facciones disidentes de la Asociación Nacional Republicana.

En aquella ocasión, Wiens dijo creer que existe una grabación completa de la reunión secreta, que aún no ha salido a la luz.

Ministros de la Corte Suprema admitieron que la reunión secreta sí se realizó, aunque afirmaron que durante la misma solo se discutió sobre asuntos relacionados al presupuesto del Poder Judicial.

Imputan a Wiens por lesión de confianza

El Ministerio Público anunció hoy la imputación de Arnoldo Wiens por los supuestos delitos de lesión de confianza y daño a obras construidas, responsabilizándolo del fracaso final del proyecto del metrobus por decisiones sobre el mismo que tomó cuando era ministro de Obras Públicas, durante el gobierno de Abdo Benítez, incluyendo modificaciones al contrato con la empresa adjudicada Mota Engil y la destrucción de estaciones que ya habían sido construidas.

En contraste, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del exministro de Obras Ramón Jiménez Gaona, bajo cuya administración fue iniciado el proyecto del metrobus, durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

La construcción de infraestructura relacionada al metrobus sufrió constantes retrasos y dificultades durante la gestión de Jiménez Gaona, pero el Ministerio Público argumenta que eso no se debió a una “gestión dolosa” del mismo, sino a factores externos.

“Quieren ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas”.

En un escrito publicado hoy en redes, Wiens dijo que su imputación se debe a que el oficialismo cartista se siente amenazado electoralmente y busca “ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas”.

“El poder, al sentirse amenazado, recurre a la justicia como herramienta para imponer lo que ya no puede conquistar democráticamente”, dijo el precandidato presidencial.