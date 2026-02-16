IPS: diputados exigen convocatoria de Brítez y su equipo ante el Congreso

A través de una nota firmada por diversos sectores, los legisladores opositores pidieron que Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el gerente de Salud, Derlis León, y el equipo de asesores de la presidencia de la institución se presenten ante la Comisión Permanente del Congreso.

Los diputados Rubén Rubín y Andrés “Billy” Vaesken fueron los voceros de la solicitud, quienes exigieron explicaciones claras sobre la situación actual del IPS.

Además, instaron a Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente, a que la convocatoria se realice de manera urgente.

Críticas al manejo del Ejecutivo

Rubín cuestionó la gestión del Gobierno y señaló que “el Ejecutivo busca cortar la cabeza de IPS y decir que ahora ya está todo bien”, tras la crisis que afecta a la institución.

Respecto a la conferencia de prensa ofrecida por el IPS recientemente, Rubín la calificó de un “papelón” y criticó la propuesta del presidente Santiago Peña de que Brítez cambie únicamente su equipo de comunicación. Según el diputado, esto demuestra que el Ejecutivo pretende minimizar el problema sin abordar la raíz de la crisis.

“Se busca un blanqueamiento. El Gobierno podría desvincular a Brítez y dejar que uno de sus cómplices, posiblemente Derlis León, termine como presidente del IPS”, advirtió.

Rubín enfatizó que la citación en el Congreso no debe centrarse únicamente en el presidente del IPS, sino que debe incluir a todo su equipo de gestión.

Impacto de la crisis en la atención médica

El diputado Vaesken alertó que la crisis se profundiza debido a que varios médicos consideran renunciar, lo que afecta directamente la calidad del servicio.

“Los médicos están sobrecargados y existe una desidia total. Todo está mal en el IPS”, resaltó.

A su vez, coincidió que las autoridades del IPS deben asistir a brindar explicaciones sobre la crítica situación que atraviesa la institución, marcada por presuntos sobrecostos, deficiencia en atención y vínculos con sectores económicos.