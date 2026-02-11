Trump convoca cumbre para frenar la influencia china en América Latina

Medios internacionales informaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami, Estados Unidos, para coordinar una estrategia regional destinada a contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina.

La reunión está prevista para el 7 de marzo y, según trascendió, ya fueron invitados por distintos canales diplomáticos los presidentes Javier Milei, Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa, además de referentes políticos de Bolivia y Honduras.

De acuerdo con los datos, la cumbre busca consolidar un bloque que limite el avance del plan impulsado por el presidente chino Xi Jinping que busca fortalecer la presencia de Beijing en sectores estratégicos de la región, como recursos naturales, producción alimentaria y rutas comerciales.

La convocatoria se produce en un contexto de creciente competencia global por minerales críticos, insumos clave para la industria tecnológica, la transición energética y la seguridad internacional.

Minerales estratégicos en el centro del debate

Días atrás, en Washington, Estados Unidos encabezó un encuentro global sobre minerales críticos con el objetivo de reducir su dependencia de China y fortalecer alianzas en la cadena de suministros. Paraguay participó de esa reunión y firmó un acuerdo con Estados Unidos que prioriza la inversión estadounidense en el sector y refuerza mecanismos para proteger recursos estratégicos.

La administración Trump busca disminuir la dependencia de Beijing en áreas sensibles como las tierras raras, fundamentales para la fabricación de tecnología avanzada, vehículos eléctricos y equipamiento militar. En las últimas décadas, China consolidó su dominio sobre la cadena de valor de estos minerales mediante políticas de subsidios estatales y expansión internacional.

América Latina, un escenario de competencia global

La iniciativa en Miami se inscribe en una disputa geopolítica más amplia entre Washington y Beijing por influencia económica y estratégica en América Latina. La región, rica en litio, cobre, alimentos y biodiversidad.

La eventual conformación de un bloque regional alineado con Estados Unidos podría redefinir alianzas económicas y comerciales en el hemisferio, en un momento de reconfiguración del orden internacional.

Paraguay no tiene relaciones con China

En este escenario geopolítico, Paraguay mantiene una posición singular en América Latina. Es el único país de Sudamérica que no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular China y sostiene vínculos oficiales con la República de China (Taiwán). Esta decisión, vigente desde hace décadas.

Asunción y Taipéi mantienen una cooperación activa en áreas como infraestructura, salud y educación.

En el plano diplomático, esta postura también tiene implicancias en la relación con Estados Unidos. Washington considera a Taiwán un socio clave en el Indo-Pacífico y un actor relevante en la cadena global de semiconductores y tecnología avanzada.

En ese contexto, la alianza entre Paraguay y Taiwán adquiere un valor político adicional dentro del esquema de cooperación con Estados Unidos.