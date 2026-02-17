Contratos del MSP desmienten al IPS sobre el flete para inflar los precios

Los contratos 397/2024 y 023/2025 que firmó el Ministerio de Salud Pública (MSP) con los consorcios Dylan (Juan Carlos Pettengill) e Industrias Médicas (Diego Marcelo Daud) tienen como ÚNICA diferencia con el mismo llamado a licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para el servicio de lavado con provisión de sábanas, que los equipos, en el primer caso, deben estar en los hospitales, mientras que, en el segundo, deben estar afuera de ellos. Los demás ítems son idénticos, con excepción de las cifras de los acuerdos (MSP, por un monto máximo de G. 98.300 millones –US$ 14,5 millones– e IPS, por G. 160.000 millones –US$ 23 millones–), y los precios de algunos insumos.

La cartera sanitaria paga, por ejemplo, G. 61.590 por lavado con provisión de sábanas pediátricas, en tanto que la previsional adjudicó ese mismo producto y al mismo proveedor a G. 116.900. Un incremento de G. 55.310, alrededor del 90% en ese solo ítem.

El IPS ante el escandaloso hallazgo ensayó el argumento de “gastos logísticos”. Sin embargo, la documentación de la cartera sanitaria pública deja nuevamente en evidencia una grosera contradicción de la previsional.

En la descripción de los servicios del acuerdo del MSP figuran doce puntos, entre los cuales se encuentra el lavado/desinfección, secado y acabado. Dichos ítems mencionan que el servicio deben, efectivamente, realizarse en las instalaciones de los hospitales. “No obstante, a los efectos de garantizar la prestación continua del servicio, el lavado/desinfección, secado y acabado podrán ser realizados por causa técnica o logística que lo justifique, por aumento de demanda u otros motivos justificados, incluso en instalaciones de la Contratista que sean externas a la Central de Lavandería del Hospital (...) En estos casos el Contratista deberá absorber el costo del transporte y la logística”, dice el documento del MSP.

En resumen, el MSP estableció igualmente el mecanismo que licitó el IPS. Sin embargo, la gran diferencia es que los gastos de “flete” en este caso llamativamente son CERO para la cartera sanitaria.

“La demanda es pequeña”, dice

El titular del IPS, Jorge Brítez, sumó una nueva versión el domingo último para tratar de defender las evidencias de sobreprecio en el servicio de lavado con provisión de sábanas al IPS. Además del flete, señaló que la demanda de sábanas pediátricas en comparación con las de adultos es pequeña por lo cual es más notorio el incremento. Brítez igualmente dijo que las distancias de los hospitales aumentan los precios. Sin embargo, en los casos de los lotes 1 y 2, las beneficiadas están en Asunción y Departamento Central. En el caso del Lote 3, están las del interior, en donde los precios son diferentes.

“Ciertos procesos se hacen en la central”

La directora del Hospital General de Coronel Oviedo, doctora Lorena Ocampos, confirmó ayer a ABC que el servicio de lavado con provisión de sábanas para ese centro médico está a cargo del Consorcio Dylav (Dysa Healthcare y Lavatt SA, cuyo principal accionista en ambas empresas es Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Alberto Pettengill).

“Desde la apertura del hospital la provisión es periódica, efectiva y eficiente. Hay un sistema de retiro de sábana sucia y entrega de sábanas”, explicó.

Al consultársele si TODO el proceso de lavado se hace en el hospital, respondió: “dentro del edificio se hace la provisión y entrega de sábanas sucias” (sic). Al insistírsele específicamente sobre el lavado, contestó: “Hay ciertos procesos que se hacen aquí y otros procesos que se hacen en la central” (sic).

Inmediatamente, tras culminar la nota el equipo de ABC pidió conocer las instalaciones del centro de lavado que, según contrato, debía montar el consorcio adjudicado. Pero la respuesta de las autoridades del hospital fue que no se podía ingresar por ser una zona “restringida” y prometieron enviar fotografías a través del departamento de Comunicación.

Esta dependencia compartió algunas imágenes, pero solo de los sectores donde se hacen la recolección y el resguardo de las sábanas. No así del centro de lavado, con los equipos establecidos en el contrato.

El hermetismo en el hospital de Coronel Oviedo hace presumir que la contratista realiza el lavado fuera de las instalaciones del centro asistencial, tal como previó el acuerdo. Lo cierto es que según ese mismo contrato, tanto la logística como el transporte es a costo CERO para el Ministerio de Salud Pública. Mientras que el IPS argumenta el flete para un “sobreprecio”.