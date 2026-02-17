Cuestionados intendentes de Cordillera buscan la reelección

Uno de los casos más relevantes es el del intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz (ANR – HC), quien fue imputado el 12 de abril de 2023 por el Ministerio Público por presuntos hechos relacionados con el manejo irregular de residuos y el incumplimiento de medidas ambientales.

La imputación fue presentada por la fiscala Lisa Martínez, tras un allanamiento realizado por la unidad de Delitos Ambientales del Ministerio Público, con acompañamiento de fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). El procedimiento se llevó a cabo en un predio municipal ubicado sobre las calles Independencia Nacional y Colonos Alemanes, que era utilizado como depósito provisorio de basura.

Durante aquella intervención se constató la acumulación de bolsas, cajas, botellas y otros residuos domiciliarios sin condiciones adecuadas de tratamiento ni resguardo ambiental, lo que –según los intervinientes– representaba un riesgo sanitario para la población.

En ese entonces, vecinos de la zona, manifestaron que el problema no era nuevo y que desde hacía tiempo venían denunciando la acumulación de desechos en el lugar, señalando que la situación exponía a los pobladores a posibles enfermedades. También cuestionaron reiteradamente el sistema de recolección implementado por la Municipalidad.

Polémica por proyecto de vertedero en Arroyos y Esteros

En Arroyos y Esteros, el intendente José Filippi Vera (ANR) arrastra cuestionamientos desde el año 2024, cuando autorizó de manera unilateral el avance de un proyecto de depósito de residuos en una zona de humedales del distrito, generando un fuerte rechazo ciudadano y preocupación ambiental.

El conflicto se originó cuando la empresa El Farol SA, vinculada al negocio de la recolección de residuos en Asunción y el departamento Central, intentó instalar un vertedero en la compañía Mainumby. La propuesta generó oposición inmediata de pobladores, productores y organizaciones sociales por el posible impacto ambiental, debido a la cercanía con el río Piribebuy, ubicado a aproximadamente 1.400 metros del sitio proyectado.

La situación volvió a tensarse a inicios de este año al confirmarse que la Municipalidad, con apoyo del gobernador Denis Lichi (ANR), promovía nuevamente la instalación del vertedero en la zona. Pobladores advirtieron que el proyecto podría afectar recursos hídricos, la biodiversidad y la producción agrícola local, principal sustento económico del distrito.

Actualmente, según referentes comunitarios, no se observan movimientos visibles relacionados con la instalación del vertedero, aunque la preocupación persiste ante la posibilidad de que el proyecto avance.

Cuestionamientos a la gestión en Tobatí

Otro de los intendentes que busca continuar en el cargo es Luis Osmar Ferreira (ANR), jefe comunal de Tobatí, pero sectores ciudadanos cuestionan que durante su gestión la ciudad no registró avances significativos en infraestructura ni mejoras sustanciales en los servicios públicos, lo que genera críticas hacia su intención de renovar el mandato. La ruta que une Tobatí con Arroyos y Esteros, por ejemplo, sigue en pésimas condiciones: varios tramos presentan baches, irregularidades y falta de señalización, lo que dificulta el tránsito diario de vehículos y pone en riesgo la seguridad de los conductores y peatones. Esta situación evidencia la falta de inversión y planificación por parte de los intendentes, a pesar de la importancia de esta vía para la comunicación, el comercio y la conectividad entre ambos distritos.

Calendario electoral

Las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio, mientras que las elecciones municipales están previstas para el domingo 4 de octubre del presente año, fechas en las que los intendentes buscarán validar sus candidaturas y eventualmente renovar sus mandatos frente al electorado.

El proceso electoral se desarrolla en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia, resultados concretos de gestión y respuestas a problemáticas históricas que afectan a los municipios del departamento.

Para consultar las nuevas propuestas de los precandidatos a la intendencia 2026, intentamos comunicarnos con ellos, pero no obtuvimos respuesta.

Estamos abiertos a que se refieran al caso si así lo desean.

