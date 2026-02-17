Mafia de los pagarés: Coordinadora de Víctimas exige traslado de expedientes y resarcimiento al Estado

Miembros de la Coordinadora de Víctimas Mafia de los Pagarés tienen programada una reunión con la Comisión Permanente del Congreso este martes.
Pedro Coronel, de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, indicó que plantearán una ley complementaria que permita trasladar los expedientes a las zonas donde residen los afectados, ya que actualmente los procesos se concentran en la Capital.
También solicitan un resarcimiento por parte del Estado, considerando su rol como garante de los derechos humanos afectados por la Mafia de los Pagarés.
Juicio político a ministros de la Corte
Otra de las acciones que exigen es el juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por otra parte, cuestionaron los informes brindados sobre la crisis en la Justicia por la Corte Suprema, calificándolos incluso de “escuetos”.
“El informe es escueto porque no es una explicación. Es un informe de cualquier secretaría. Se olvidaron de la Constitución, de los derechos humanos y los principios republicanos. Obviaron todo eso y maquillaron algunos datos que para nosotros son ínfimos. Los delata y si no son cómplices, son incompetentes”, dijo.
Además, lamentó que los ministros de la Corte los sigan “ignorando”, mientras se enfocan en la renovación de sus cargos.