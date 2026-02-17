Metrobús: fiscala explica por qué imputa a Wiens y desliga a Jiménez Gaona

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti imputaron al exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Arnoldo Wiens por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas en el marco del fallido metrobús.

En paralelo, los agentes del Ministerio Público solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, extitular de la cartera durante el gobierno de Horacio Cartes.

La fiscala Adle justificó por qué imputó al exministro Arnoldo Wiens, en cuya gestión —el 23 de octubre del 2018— fue firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista Mota-Engil para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús.

La agente explicó que, al 13 de agosto del 2018, la empresa todavía tenía frentes liberados para continuar la obra. Enfatizó que informes técnicos e inclusive el laudo arbitral posterior respaldan ello.

No había causales para suspensión de obras

También señaló que, el 20 de octubre del 2018, el propio Wiens manifestó que no había causales para la suspensión de obras. Sin embargo, tres días después firmó el acuerdo de entendimiento para la suspensión.

Agregó que el 23 de octubre —fecha en que se firmó el acta— el equipo interventor remitió una intimación a la empresa constructora. En la misma, se indicaba que no existían causales para la suspensión y se exigía la continuidad de las obras, bajo advertencia de rescindir el contrato por abandono.

“Nosotros le imputamos por dos hechos punibles: lesión de confianza y daños a obras construidas por medios técnicos. Durante su administración, no le dio continuidad al proyecto, a pesar de que tenía un informe de un equipo interventor, que él mismo formó en 2019, y que le dijo que la obra debía continuar”, expresó.

Pagos y supuestas irregularidades en la gestión de Wiens

La fiscala aclaró que a Wiens no se le imputa por firmar el acta de entendimiento, sino porque con ese documento dispuso obras que no estaban contempladas en el contrato y, además, pagó G. 8.030 millones sin la fiscalización de la firma verificadora del contrato.

“Si se firmaba el acta de entendimiento, se suspendía por un tiempo la obra y, después, continuaba, ¿cuál iba a ser el perjuicio? No iba a haber perjuicio”, mencionó.

Incumplimientos contractuales y avance del 40%

Asimismo, la fiscala indicó que durante la gestión de Wiens se registraron incumplimientos contractuales vinculados a la ejecución del proyecto Metrobús.

En ese sentido, señaló que el laudo arbitral concluyó que no era necesario contar con el 100% de la franja de dominio liberada para que la obra pudiera continuar.

Señaló que el contrato establecía que la contratista Mota-Engil debía disponer, durante toda la ejecución, de una franja de dominio suficiente que permitiera garantizar la continuidad de los trabajos.

La fiscala también resaltó que, al momento de la firma del acta de entendimiento para la suspensión, la obra registraba un avance aproximado del 40% de ejecución.

Uso de materiales financiados por el BID

Adle agregó que la obra no fue culminada, pero se utilizaron materiales adquiridos con el préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió el proyecto.

Indicó que, en el curso de la investigación, no se encontró la autorización del organismo para destinar esos insumos a otros fines.

“Esos materiales que se compraron con ese préstamo del BID tenían que ser únicamente utilizados para los fines de la obra”, mencionó.

Sobreseimiento de Ramón Jiménez Gaona

Con relación al pedido de sobreseimiento de Jiménez Gaona, la fiscala justificó que el exministro dejó la obra con contrato vigente, con pólizas y garantías activas, además de certificaciones de obras realizadas y pagadas, avaladas por las fiscalizadoras y supervisoras. También mencionó que existen resoluciones judiciales que aprueban sus rendiciones de cuentas.

Enfatizó que todos los informes y pericias recabados revelan que en la gestión de Jiménez Gaona se pagó por todo lo que se construyó.

“Todos los indicios, todo lo que juntamos en este tiempo de investigación, todas las informaciones y pericias señalan que se pagó por todo lo que se construyó. El hecho punible por el que fue imputado requiere de un perjuicio patrimonial que no hubo porque se pagó por lo que se construyó”, mencionó.

Lo que opina Wiens

Wiens, quien es precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Fuerza Republicana, sostuvo que la imputación en contra por el fallido metrobús es una persecución política debido a la adversidad del cartismo en las encuestas.