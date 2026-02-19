Aparecen evidencias de sobreprecio de hasta 103% en otra licitación del IPS

Un comparativo de las licitaciones de 2023 y 2025 del Instituto de Previsión Social (IPS) para el servicio de fumigación con provisión de insumos y materiales revela un incremento global de G. 11.728 millones. De un monto contractual de G. 9.464 millones trepó a G. 21.192 millones.

Según el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, tras la verificación de los ítems de los llamados se encuentra que varios tuvieron aumentos muy notorios en los precios por metro cuadrado.

El legislador ejemplificó los montos que la previsional adjudicó en 2023 y 2025 para el Centro Odontológico, Clínica Nanawa y Depósitos de Materiales. En el primer caso, de un precio de G. 350 trepó a G. 500 por metro cuadrado; en el segundo de G. 400/m² subió a G. 586/m², en tanto que en el tercero de G. 400 a G. 586 por metro cuadrado.

Los aumentos en estos ítems están en torno al 43% y el 46,5%, en un periodo de dos años y medio, según denunció el diputado Espínola.

No obstante, el cuadro comparativo del legislador quedó corto porque al analizar cada ítem adjudicado por el IPS se evidencia que existen tareas que tuvieron más incrementos. Ejemplo es el caso del servicio de fumigación en el terreno ubicado detrás de la Clínica Periférica Yrendague (Depósito de Transporte) en Mariano Roque Alonso y el inmueble sobre las calles Coronel Silva y Teniente Rochol (Isla de Francia).

En 2023 (administración de Vicente Bataglia) por la fumigación de ambos predios de la previsional se estipuló el precio de G. 270 por metro cuadrado, de acuerdo al contrato firmado el 12 de mayo de 2023, con la empresa Fumipro (Diego Rafael Beconi).

Para 2025, la tarifa ya trepó a G. 549/m², según establece la resolución N° 086-019/2025 del Consejo de Administración del IPS, del 18 de noviembre de 2025, por la cual se aprobó la adjudicación del servicio a los consorcios MCC (Gustavo Arietti, José González y Mariela Molas) y MCV (Eva Pereyra, José González y Mariela Molas).

El primer grupo figura como beneficiado con el Lote 1 por el monto máximo de G. 19.427 millones, mientras que el segundo con el Lote 2, por G. 1.764 millones.

La diferencia de precios en solo esos dos ítems específicos arroja un aumento de G. 279 por metro cuadrado, lo que representa el 103%.

Al igual que la reciente licitación de servicio de lavado con provisión de sábanas, la adjudicación y otros documentos no son aún públicos en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).