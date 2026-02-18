Movidas en el IPS: cambios en áreas críticas ante crisis institucional

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó esta tarde importantes movimientos en puestos claves de su estructura, buscando dar un nuevo dinamismo a áreas sensibles para la atención de los asegurados, en medio de la crisis que afecta al seguro social.

En la Gerencia de Abastecimiento y Logística, el Consejo de Administración designó a la Ing. María Cecilia Rodríguez López como nueva titular. Rodríguez López asume la responsabilidad de gestionar la cadena de suministros de la institución, un área crítica para el funcionamiento de hospitales y centros médicos a nivel nacional.

Este cambio implica la salida de Cynthia Beatriz Flecha Rodríguez, quien se encontraba interinando la gerencia tras la salida de Jaime Caballero, depuesto del cargo la semana pasada.

Cambio en el Hospital Ingavi

Por otro lado, el doctor Edmundo Miguel Emiliano Gómez Valdez fue nombrado, con carácter interino, como el nuevo director del Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi, dependiente de la Gerencia de Salud. El médico reemplaza al doctor Osmar Segundo Amarilla Jiménez.

Este nombramiento no es bien recibido en el Hospital Ingavi, donde el personal de salud afirma que Gómez Valdez no tiene experiencia como jefe de servicio o cargo similar.

“Es un cupo político”, “nunca fue jefe de servicio ni estuvo encargado de alguna dirección. Probablemente ni fue jefe de residentes”, son algunas de las criticas realizadas por los médicos.

El trasfondo de los cambios

Desde el inicio del año, el IPS es blanco de incontables críticas por deficiencias en la atención de sus asegurados, que aportan mensualmente para recibir asistencia sanitaria y otras prestaciones. La indignación ciudadana se elevó tras casos emblemáticos como la muerte de Braulio Vázquez, quien falleció esperando un cateterismo de urgencia y otros episodios de presunta negligencia o falta de recursos que no encontraron respuesta en el seguro social.

Ambas resoluciones llevan la firma del presidente del IPS, Jorge Brítez, junto con los miembros del Consejo de Administración, y entran en vigencia de forma inmediata. Según los documentos, estos cargos son de “libre disponibilidad”, permitiendo al presidente del IPS realizar relevos inmediatos en un intento por contener el descontento social y operativo.