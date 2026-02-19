Política
19 de febrero de 2026 - 19:26

Desde Estados Unidos, Santiago Peña anuncia su viaje número 63

Santiago Peña, participando durante la Junta de Paz este jueves, en Washington (Estados Unidos).
Santiago Peña, participando durante la Junta de Paz este jueves, en Washington (Estados Unidos).Presidencia de Paraguay

Tras su paso por Washington, el presidente Santiago Peña confirmó que viajará nuevamente a EE.UU. a inicios de marzo, invitado por Donald Trump para integrar un encuentro sobre seguridad regional y cooperación estratégica. De esa manera, el mandatario paraguayo anuncia su viaje número 63 desde fuera del país.

Por ABC Color

Durante su viaje número 62, el presidente Santiago Peña, a través de su cuenta de red social X, anunció su próximo viaje, el cual se dará en 7 de marzo de este año. ¿El destino? Miami, Estados Unidos.

Actualmente, el mandatario se encuentra en Washington D.C., Estados Unidos, donde participó en la reunión inaugural de la Junta de Paz, instancia creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para encarar un proceso de paz en la Franja de Gaza.

“Recibí la invitación oficial del presidente Donald Trump para participar, este 7 de marzo, en la Cumbre Shield of the Americas, que se celebrará en Miami, Estados Unidos”, expresa la publicación.

Lea más: Santiago Peña comunica a la Comisión Permanente su viaje oficial Nº 62

Seguido, Peña resalta que Paraguay estará presente en este encuentro que fortalecerá la cooperación y el trabajo conjunto en favor de la seguridad y la estabilidad de nuestras naciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Artículos relacionados

Santiago Peña , presidente de Paraguay, durante la sesión inaugural de la "Junta de Paz" creada por Donald Trump, mandatario de Estados Unidos. (gentileza)
Mundo
Video: Peña reafirma apoyo a Israel en la “Junta de Paz” de Trump
Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Mundo
Video: Donald Trump bromea y Santiago Peña se ruboriza
Ver más