Desde Estados Unidos, Santiago Peña anuncia su viaje número 63

Durante su viaje número 62, el presidente Santiago Peña, a través de su cuenta de red social X, anunció su próximo viaje, el cual se dará en 7 de marzo de este año. ¿El destino? Miami, Estados Unidos.

Actualmente, el mandatario se encuentra en Washington D.C., Estados Unidos, donde participó en la reunión inaugural de la Junta de Paz, instancia creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para encarar un proceso de paz en la Franja de Gaza.

“Recibí la invitación oficial del presidente Donald Trump para participar, este 7 de marzo, en la Cumbre Shield of the Americas, que se celebrará en Miami, Estados Unidos”, expresa la publicación.

Lea más: Santiago Peña comunica a la Comisión Permanente su viaje oficial Nº 62

Seguido, Peña resalta que Paraguay estará presente en este encuentro que fortalecerá la cooperación y el trabajo conjunto en favor de la seguridad y la estabilidad de nuestras naciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy