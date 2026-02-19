Vallejo advierte que el tren de cercanías podría convertirse en un “metrobús 2.0”

Ante la nueva intención de impulsar el proyecto de tren de cercanías, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) expresó su preocupación y sostuvo que esperan que la iniciativa no termine convirtiéndose en un “Metrobús 2.0”.

Vallejo afirmó que el tren de cercanías es un proyecto “ambicioso”, pero también “preocupante” si no se toman las previsiones necesarias desde el inicio.

Insistió en que la experiencia reciente demuestra que las grandes obras de infraestructura requieren una planificación exhaustiva para evitar sobrecostos, paralizaciones o fracasos.

“Si todo está previsto, fantásitico. Vamos a estar expectantes y esperando las respuestas del sector que debe darlas”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tren de cercanías: solo se requieren 10 metros de franja ferroviaria para proyecto con emiratíes, dice Fepasa

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Temor a una aprobación apresurada

La parlamentaria manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el proyecto sea aprobado por el apuro del oficialismo, sin un análisis profundo y sin que se sometan todos los detalles a consideración.

Según indicó, existen antecedentes de iniciativas que avanzaron sin el debido debate ni planificación. Citó como ejemplo la reforma fiscal y el proyecto del metrobús, que generaron cuestionamientos y consecuencias negativas.

Vallejo reiteró que su postura no es de rechazo automático, sino de advertencia. Subrayó que cualquier obra de gran envergadura debe contar con planificación sólida. “Sería obra fantástica. Solamente que obras de este envegadura e importancia deben realizarse con la debida planificación”, enfatizó.

Lea más: ¿Incentivo para el tren de cercanías? Emiratíes donarán US$ 15 millones a Fepasa para “incrementar su capacidad”

Tras el acuerdo con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para impulsar el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí, el titular de Fepasa, Facundo Salinas, había asegurado que el proyecto utilizará como máximo 10 metros de ancho de la franja de dominio del antiguo ferrocarril. Sostuvo que el impacto será mínimo, pese a que la ley vigente permite una ocupación de hasta 14 metros a cada lado.