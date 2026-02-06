¿Incentivo para el tren de cercanías? Emiratíes donarán US$ 15 millones a Fepasa para “incrementar su capacidad”

Uno de los principales puntos acordados con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para avanzar con el proyecto del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí es el millonario aporte no reembolsable que otorgará el Gobierno emiratí a Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Así lo confirmó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien señaló que esos fondos se utilizarán para “incrementar la capacidad” de la empresa estatal, por un monto de US$ 15 millones.

“Entre los puntos clave que se acordó está la realización de un aporte, un fondo de desarrollo no reembolsable para incrementar la capacidad de Fepasa. Esto será utilizado para los estudios necesarios para llevar adelante el proyecto. En segundo lugar, la participación de Fepasa en el vehículo de desarrollo del proyecto, de manera a lograr la transferencia real de conocimiento”, informó el ministro.

¿Tren 25% más barato respecto a fracasado plan con Corea?

Giménez también señaló que, igualmente, uno de los puntos más resaltantes del acuerdo fue la presentación del proyecto que permita las contrataciones “gobierno a gobierno” y la intención de optimizar el costo del tren, para reducir en un 25% el presupuesto que se tenía anteriormente con Corea. Sin embargo, el precio final todavía no está definido, pero adelantan que demandaría una inversión entre US$ 400 y US$ 450 millones.

La empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa debe invertir otros US$ 50 millones, es decir, recurso que finalmente deberá asumir el Estado paraguayo. Los US$ 200 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

Cambiarán la ley para poder adjudicar directamente a la empresa emiratí

Según informó el Gobierno, la iniciativa se impulsará a través de la empresa estatal emiratí Etihad Rail, que conformará una sociedad con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) para llevar adelante el plan mediante una adjudicación directa, a través de un acuerdo de gobierno a gobierno.

No obstante, para concretar esta adjudicación directa, el Ejecutivo remitirá al Congreso una modificación de la Ley Nº 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, promulgada de forma acelerada por el propio presidente Santiago Peña en enero del año pasado, que establece que el proyecto debe ejecutarse mediante un proceso licitatorio y no a través de una adjudicación directa, como ahora se pretende.

En este sentido, Giménez señaló que se enviará la nueva propuesta de modificación de la norma vigente, además del acuerdo firmado. Indicó que se agregará un nuevo capítulo que regirá las relaciones de gobierno a gobierno.

“Las modificaciones no están destinadas a eliminar licitaciones. Sin embargo, este nuevo capítulo establecerá las reglas para las contrataciones gobierno a gobierno, donde la adjudicación directa puede ser una de las modalidades permitidas dentro de este esquema”, precisó.

Obras en 2027

De acuerdo con lo expuesto por el ministro, los estudios técnicos comenzarán de inmediato y se extenderán por unos ocho meses. Las obras podrían iniciarse a comienzos de 2027 y demandarían aproximadamente 36 meses, con una eventual ejecución por etapas: la primera entre Asunción y Luque, y la segunda hasta Ypacaraí, en un trayecto total de 44 kilómetros.

Giménez aseguró que el proyecto tendrá un fuerte impacto en el empleo durante la etapa de construcción y que, una vez operativo, generará un “ecosistema comercial” en torno a las estaciones. También afirmó que se cumplirán las exigencias ambientales y municipales relacionadas con la traza ferroviaria, que hoy sigue ocupada en todo su trayecto.