Wiens recusa a fiscales del caso Metrobús y pide que sean apartados

La defensa del exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Arnoldo Wiens presentó hoy recusación contra los fiscales que llevan adelante la causa del fallido Metrobús y solicitó el apartamiento del equipo de agentes del proceso.

El planteamiento se produce un día después de que el juez penal de Garantías Osmar Legal diera trámite de oposición a la imputación presentada por el Ministerio Público y devolviera el requerimiento por considerarlo “deficiente”.

En el escrito, la defensa sostiene que existen elementos suficientes que evidencian una supuesta “pérdida de objetividad” por parte de los fiscales y que su actuación se contrapone a las garantías procesales vigentes.

“La permanencia de los fiscales recusados compromete la igualdad de armas y la garantía de un proceso conforme a derecho, tornando indispensable su apartamiento a fin de restablecer la regularidad institucional y asegurar que la investigación, si correspondiere, sea conducida por un equipo fiscal que actúe con estricto apego al marco constitucional y legal”, señala el documento.

Juez devolvió imputación por falta de consistencia

El juez Osmar Legal resolvió devolver ayer la imputación formulada contra Wiens al advertir deficiencias formales y de fondo en el requerimiento.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti habían imputado al exministro por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas en el marco del proyecto Metrobús.

Según la resolución, el escrito carece de coherencia entre los hechos descriptos y los tipos penales atribuidos.

Con esta determinación, el expediente fue remitido nuevamente al Ministerio Público para que revise su presentación.

Fiscalía tiene 10 días para ratificarse o rectificarse

El abogado defensor Enrique Kronawetter afirmó que la resolución judicial respalda la postura sostenida por la defensa, que considera que la imputación responde a una persecución política.

Además, sostuvo que los fiscales estarían “orillando” el prevaricato al intentar cumplir supuestas órdenes extrajudiciales.

Tras la devolución del expediente, el Ministerio Público dispone de un plazo de 10 días para ratificarse en la imputación o presentar una nueva formulación que subsane las observaciones realizadas por el juez.