Admiten “error” de no informar de reunión con Peña

El Dr. Martínez Simón fue electo el jueves pasado nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia por el periodo de un año. Ayer, en conversación con ABC, fue consultado por qué la mayoría de los ministros de la máxima instancia judicial mantuvieron una reunión secreta en diciembre pasado en Mburuvicha Róga con el presidente de la República, Santiago Peña.

El titular de la Corte dijo que le extrañó que el jueves no le preguntaron en la conferencia de prensa realizada en el Palacio de Justicia sobre la reunión con Peña. Ayer recordó que el encuentro en Mburuvicha Róga se llevó a cabo el miércoles 3 de diciembre y se dio a conocer el viernes (a través de una publicación periodística). “Ese fue la equivocación y nos pronunciamos el 10 de diciembre. (El ministro Dr. Eugenio) Jiménez Rolón aclaró”.

“El gran punto de esa reunión es que hoy día hay que comunicar absolutamente todo. Y me parece bien. Me quedó como aprendizaje. Sigue habiendo o seguirá habiendo una desconfianza en las instituciones si no comunicamos tal o cual actividad”, expresó.

Dijo que las reuniones entre titulares de poderes del Estado siempre se realizaron y se seguirán haciendo. Defendió incluso al decir que son útiles. Hasta expresó que muchas veces se mantienen comunicaciones telefónicas, si hay imposibilidad de un encuentro personal. Pero “para evitar cualquier tipo de sospecha teníamos que hacer una pequeña gacetilla: Nos vendrán a visitar o nos iremos al Congreso, por ejemplo”.

Su versión de la reunión

La reunión “secreta” fue entre los ministros de la Corte de origen colorado: Dr. César Diesel (titular en ese entonces); la vicepresidenta 1ª, Dra. Carolina Llanes; el vicepresidente 2° y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Dr. César Garay Zuccolillo; los ministros Luis María Benítez Riera, Martínez Simón y Jiménez Rolón, y Peña. No asistieron Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander.

Martínez Simón afirmó ayer que el encuentro en Mburuvicha Róga se llevó a cabo luego de mucha insistencia porque los ministros de la Corte estaban preocupados por el Presupuesto General de la Nación 2026. Lamentó que se malinterpretó el motivo del encuentro. “El plan de caja de 2025 no cubrió ni el 40% de construcciones (de edificios de sedes judiciales) como Filadelfia, J. Augusto Saldívar, Fernando de la Mora, Yby Yaú y otros. Tenemos deudas importantes con las empresas (constructoras). Queríamos hablar de eso ya tiempo antes”, indicó.

Según dijo, Peña les manifestó la preocupación sobre el régimen de chapas para motocicletas y las formas de pago. Informó que al día siguiente de la reunión con el jefe de Estado, la Corte modificó ese régimen, tal como había solicitado Peña.

Ante la consulta, negó que haya estado presente el titular de la ANR, Horacio Cartes. La supuesta presencia del expresidente de la República en la reunión se publicó desde el primer momento en el medio periodístico que publicó la noticia, pese a lo cual, ni Diesel ni ninguno de los ministros se preocupó en desmentir la publicación y solamente lo hicieron una vez que se les preguntó explícitamente al respecto.