Asunción 2026: Masi destaca “inédito” proceso de construcción en la oposición

Hoy, la exsenadora Desirée Masi calificó como un proceso fundamental la encuesta para definir a la candidata de la oposición en Asunción y según explicó, este mecanismo busca consolidar una candidatura única que permita competir con mayores posibilidades en los comicios de octubre, esto sin dejar de lado unos aprendizajes pasados donde la división pudo afectar al voto opositor.

Si bien apuntó que la realización de una encuesta para elegir entre la exministra Soledad Núñez y la diputada Johanna Ortega no es “inédita”, sostuvo que sí fue “inédito” el proceso de construcción dentro de los opositores.

“Terminando esta primera frase que lleva un año de construcción; inédito. Es la construcción de la unidad, más allá de lo que se estuvo viendo, es inédito que solamente tenemos dos listas de concejales de la oposición”, declaró Masi.

Al respecto, precisó que más allá de la lista del Partido Liberal, hay solamente una lista de concejales dentro de la oposición donde se encuentran varios partidos que integran el “tercer espacio”, por ejemplo Yo Creo, Partido Revolucionario Febrerista, Patria Querida, Encuentro Nacional y otros, algo que también consideró como “inédito”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Soledad Núñez Vs. Johanna Ortega: las opositoras que buscan enfrentar a la ANR en Asunción

Consenso en la oposición

Asimismo, confirmó que se consensuó el formato de la encuesta entre todos los equipos participantes y reveló que durante recorridos, las opositoras recibirían frases como “déjense de joder con las peleas entre ustedes”, en una señal a una oposición unida y de olvidar disputas internas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Confío en ambas candidatas, ambas están muy comprometidas. Esto no va a ser un paseo, es una candidatura única que se va a enfrentar a un aparato con recursos ilimitados y va a poner todo. Aunque ganemos, en 10 años vamos a poder tener la Asunción que todos soñamos y tenemos que recuperar”, agregó.

Lea más: ¿Johanna o Sole? Lo que tenés que saber sobre la encuesta que definirá a la candidata opositora