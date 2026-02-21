Soledad Núñez Vs. Johanna Ortega: las opositoras que buscan enfrentar a la ANR en Asunción

En medio del desarrollo de una encuesta para definir a la candidata opositora para la intendencia de Asunción, se registra un “duelo de perfiles” protagonizado por dos mujeres que buscan convertirse en la candidata única con el objetivo de ganar a la ANR en las elecciones municipales del 4 de octubre. Las precandidatas son la exministra de Urbanismo, Soledad Núñez y la diputada Johanna Ortega.

En el caso de “Sole”, muchos recuerdan su paso por el sector civil en la organización “Techo” y luego su gestión como ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat, actualmente MUVH) durante el gobierno de Horacio Cartes.

Asimismo, en las elecciones generales de 2023, Núñez dio un salto al ruedo político electoral al integrar la chapa presidencial como candidata a vicepresidenta por la Concertación Nacional, acompañando a Efraín Alegre, aunque esta dupla fue derrotada ante la propuesta del Partido Colorado con Santiago Peña y Pedro Alliana, presidente y vicepresidente de la República respectivamente.

Entre sus declaraciones, Núñez aseguró que cuenta con el voto de los colorados “disconformes” y su campaña para liderar la comuna capitalina se concentra en una “gestión técnica” con planificación urbana. También prometió ordenar las finanzas, despedir a los planilleros y funcionarios corruptos y hasta recuperar plazas ocupadas por seccionales de la ANR.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Soledad Núñez dice tener el apoyo hasta del colorado disconforme y promete recuperar plazas ocupadas por seccionales

Johanna Ortega, voz opositora

Por otra parte, la diputada Johanna Ortega representa una de las principales voces opositoras dentro del Congreso Nacional, ya que en varias ocasiones se enfrentó al oficialismo dentro de la Cámara Baja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2021 ya fue candidata a la intendencia de Asunción y se enfrentó a quien resultó electo, Óscar “Nenecho” Rodríguez. Ese mismo año, la opositora había denunciado ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República (CGR) al colorado por las irregularidades evidenciadas en la rendición de cuentas de los recursos otorgados a la comuna durante la pandemia de COVID.

También había anunciado una denuncia penal por lesión de confianza contra 14 concejales colorados de Asunción tras aprobar un préstamo de US$ 28 millones, ya que según acotó, este crédito fue utilizado de manera irregular para el pago de planilleros y deudas, en violación de la Ley Orgánica Municipal.

En caso de llegar a la intendencia, Ortega, afirmó que no dudará en revelar nombres si es que detecta bloqueos o presuntas extorsiones dentro la Junta Municipal que pueda afectar o frenar el desarrollo de la ciudad. Finalmente, la candidatura única para Asunción dentro de la oposición espera definirse este fin de semana mediante un recorrido por parte de encuestadores a lo largo de la capital.

Lea más: Johanna Ortega advierte que expondrá a concejales que frenen el desarrollo de Asunción